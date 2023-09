Évian-les-Bains -In der Nacht zum Montag ist die Europameisterschaft nach Évian gekommen. Nach dem Sieg der Franzosen über Island fuhren Autos hupend über die Avenue de Grand Rive unten am See, die Menschen hielten ihre Fahnen in den Sommerwind, sangen und schienen plötzlich bereit, sogar in diesem Winkel des Landes die Gastgeberrolle anzunehmen.

Das Verhältnis zur Mannschaft ist schwierig

Die Franzosen haben ein schwieriges Verhältnis zu ihren Bleus. Das liegt vielleicht daran, dass so viel Schönes übrig bleibt in ihrem schönen Land, wenn man den Fußball herausnimmt. Man geht emotional nicht in Vorleistung. Doch nun ist Großes zu erwarten am Donnerstagabend in Marseille, wenn der Gastgeber in der sommerlichen Glut des Stade Velodrome auf Deutschland trifft, auf den Weltmeister.

Seit der Auslosung schien das Turnier auf dieses Duell am Mittelmeer zuzurollen. Die Deutschen gewannen wie die Franzosen ihre Gruppen, der weitere Verlauf war programmiert. Nun kommt es zum Treffen, das inhaltlich wohl sogar größer wäre als ein Finale gegen Portugal oder Wales. Außer für Portugal und Wales.

Joachim Löw hat es kommen sehen. Er wird es zwischenzeitlich verdrängt haben, denn Hochleistungssportler denken tatsächlich nur von einem Wettkampf zum nächsten. Und da stand in den vergangenen Wochen ein Berg von fünf EM-Spielen zwischen der deutschen Elf und dem Treffen mit dem Gastgeber, bis zuletzt waren alle Gedanken gefesselt von der Vorbereitung auf Italien. Doch nun ist es soweit, und Joachim Löw wirkt noch gelöster als zuvor. „Super, dass es solche Spiele gibt“, sagte er am Montag: „Ich liebe solche K.o.-Spiele.“

Der gesamte Fokus lag auf dem enorm wichtigen Spiel gegen Italien - nach dem erlösenden Sieg kann sich die deutsche Mannschaft auf Frankreich konzentrieren.

Löw hat mit seiner Formation den Sieg geholt

Vor dem Viertelfinale gegen Italien hat der Bundestrainer gelitten. In ein Spiel gegen einen solchen Gegner geht man, als habe es ein Hinspiel gegeben, das man daheim 0:1 verloren hat: Ein Gegentor – und du bist raus. Ein Aus im Viertelfinale wäre die schwächste Turnierbilanz seiner Ära gewesen, womöglich wäre die Sache mit Italien doch noch zum Trauma geworden.

Überhaupt, Italien. Löw hatte den Gegner rasch durchschaut, nach dem Achtelfinale gegen Spanien stand für ihn fest, dass Deutschland sich mit drei Innenverteidigern zur Wehr setzen müsste. Er hat mit seiner Formation den Sieg geholt, und für einen Sieg muss man sich nicht rechtfertigen.

Dennoch ist Löw gelassen genug, das Thema noch einmal aufzugreifen. Nicht als Besserwisser. Aber offenbar ist es für ihn von Bedeutung, dass die Leute ihn verstehen. „Ohne mich jetzt zu rechtfertigen“, sagte er, „gegen Italien war es notwendig. Man muss sich bei dieser Qualität ein bisschen nach dem Gegner richten. Wir können nicht in so ein Spiel gehen und sagen: Der Gegner ist uns völlig egal. Das wäre fahrlässig. Völlig naiv und unprofessionell.“

In Schönheit kann man gegen Italien nur sterben, nicht siegen

Löw kennt die Italiener; wusste, dass sie Antworten vorbereitet hatten auf den Stil der Deutschen. „Die wollten, dass wir schön angreifen. Dass wir unser Zentrum öffnen mit zwei Abwehrspielern gegen zwei Stürmer. Dann hätten wir es nicht gewinnen können.“ Er hatte es sich ausgemalt und seine Elf in seiner Vorstellung schon verlieren sehen.

Darum hatte er sich für die weniger ansehnliche Variante entschieden. Denn in Schönheit kann man gegen Italien nur sterben, nicht siegen. „Gegen die Italiener kann man noch so viel Offensivpower haben: Die spielen es ruhig und kontern dann wunderschön. Dann sind wir in der Halbzeit 0:1 zurück, toll – und rennen in der zweiten Halbzeit wieder an. Das war gegen Italien nicht gefragt. Intelligenz war gefragt, Geduld.“

Frankreich liebt es zu improvisieren

Die Automatismen der Italiener, die immer nur dieselben zwei Angriffe spielen, diese jedoch mit teuflischer Präzision – die haben Löw beeindruckt. „Das machen sie weltklasse. Aber das macht sie ausrechenbar.“ Frankreich sei weniger ausrechenbar; Deschamps’ Team liebt die Improvisation, das Künstlerische. Gestattet sich womöglich hier und da einen Fehler in der Defensive, weil der Akzent auf der Schönheit liegt und dem Flair.

Frankreich liebt die Improvisation, das Künstlerische - das kann für Deutschland Chance und Gefahr zugleich bedeuten.

Für Italien wären die Franzosen ein schönes Opfer gewesen. Und vielleicht ist die französische Mannschaft in all ihrer individuellen Pracht ein Gegner, der mehr nach Löws Geschmack ist. Weil eine Niederlage, zumal in einem Halbfinale, weniger grausam wäre. Und weil sich der Mensch womöglich lieber von einem Tiger fressen lässt als von einem Krokodil.

Löw will aus Sieg gegen Brasilien Kraft schöpfen

Das Spiel gegen Frankreich hat auch eine Parallele zum WM-Sieg 2014. Auch damals wartete im Halbfinale der Gastgeber, Deutschland schlug Brasilien 7:1. Daraus will er Kraft schöpfen. Löw ballt die Faust, als er beschreibt, wie er dem Spiel von Marseille entgegenfiebert: „Darauf, dass der Großteil der Menschen im Stadion hinter Frankreich stehen wird.

Das Land, diese Energie. Aber es ist doch super, wenn es so ist. In Brasilien im Halbfinale, da hat ein Land mit 200 Millionen Menschen hinter dem Gegner gestanden. Da sind wir damals gut mit klargekommen. Und da werden wir dieses Mal wieder gut mit klarkommen.“