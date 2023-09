Melbourne -In Australien hat ein älteres Ehepaar ein Paket mit einer millionenschweren Lieferung Crystal Meth erhalten. In dem Paket, das an die falsche Adresse geliefert wurde, entdeckte das Paar aus Melbourne Tüten mit weißem Pulver und rief sofort die Polizei, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.



Das Paket enthielt demnach 20 Kilogramm Methamphetamin mit einem Straßenverkaufswert von zehn Millionen australischen Dollar (6,3 Millionen Euro). Nach dem Drogenfund durchsuchte die Polizei ein Haus in einem anderen Stadtteil von Melbourne.



Dort wurden noch einmal 20 Kilogramm Crystal Meth gefunden und ein 30-jähriger Mann festgenommen. Der mutmaßliche Drogenschmuggler sollte noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden. (afp)