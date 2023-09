Berlin/Tempelfelde -Happy Birthday, lieber Findeltiger Diego! Heute feiert der einst so kleine Schnuffel-knuddel-brabbel-sabber-Kater seinen ersten Geburtstag auf dieser Welt. Vom Sternzeichen her ist der Tiger also ein Löwe – und überhaupt ein richtiges Raubtier geworden. Zu seinem Ehrentag bekommt er ein riesengroßes Steak extra.

Happy Birthday, Diego!

Der Bengalische Tiger heute in seiner ganzen Pracht. dpa

Wie süüüß! Baby Diego bekommt sein Fläschchen von Pflege-Mama Doris Tesch und deren Tochter Lisanne. Der Tiger wurde vor ihrer Tür ausgesetzt. cam.cop media / Andreas Klug

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Land der Träume: Diego beim Nickerchen im Körbchen. Dr. Tesch

Getauft wurde Diego 2015 von Model Barbara Meier. cam.cop media

Baby-Tiger spielen genau wie Hauskatzen. Inzwischen misst Diego auf den Hinterpfoten stehend zwei Meter. cam.cop media / Andreas Klug

Schleck, schleck! Diego liebkost seine weiße Tigerfreundin Heike. dpa

Pssst, nix verraten! Denn es ist nicht das einzige Geschenk für den 110-Kilo-Prachtkerl. „Diego kriegt eine Eistorte mit Rind und Huhn“, verrät Tierarzt Renato Rafael vom Wildkatzenzentrum Felidae. Eine Eistorte? Natürlich nicht aus Speiseeis, es ist ein Mega-Eiswürfel wie früher bei Eisbär Knut. Gefeiert wird mit den Tiger-Mamas Dr. Doris Tesch und Tochter Lisanne im Katzenzentrum Tempelfelde – also bei Diego daheim.



Rückblick: Die herzergreifende Geschichte vom Brandenburger Findeltiger begann vor genau einem Jahr. Damals fand Tierärztin Tesch ein „kleines, ausgesetztes Häufchen Elend“ vor ihrer Haustür. Ein echtes Tiger-Baby – dem Tod näher als dem Leben. Die Tierexpertin päppelte den Kleinen auf, nannte ihn Diego (wie der Tiger aus „Ice Age“), bekam für ihren Einsatz den Barnimer Tierschutzpreis. Inzwischen wohnt Diego mit seiner weißen Tiger-Freundin Heike im Wildkatzenzentrum: „Die beiden verstehen sich super“, sagt Chef Renato Rafael. Aber neulich hat das Duo so doll getobt, „dass sich Diego eine Ellenbogenstauchung einfing.“ Danach humpelte er, die Tiger mussten vorerst durch das Mittelgitter ihres Geheges getrennt werden.



Damit sind wir beim Knackpunkt: Diego und Heike sollen bald ein neues, riesiges Gehege bekommen. Es wird großzügig finanziert durch: eine Zuwendung von Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger aus dem Lottotopf (250 000 Euro), die Spenden-Einnahmen des Vereins Raubkatzen Barnim e.V. und die Unterstützung des Berliner KURIER (u.a. Verkauf von Diego-Aktien). Der Haken: Es gibt noch keine Baugenehmigung vom Amt. Die Zeit wird knapp, die Tiger wachsen – und ein Teil des Geldes verfällt, wenn es zum Jahreswechsel nicht ausgegeben ist. Also, liebe Behörde: Bitte macht hinne!



Doch zurück zu den schönen Dingen: Hätten Sie, liebe Leser. Lust darauf, Diego persönlich zu treffen? Das können Sie! Am Mittwoch, den 31. August, fahren wir, gemeinsam mit dem Berliner Busreisenveranstalter BVB.net, mit fünf Familien nach Tempelfelde bei Bernau. Um 12 Uhr geht’s am Verlag des Berliner KURIER los (Karl-Liebknecht-Str. 29, direkt am Alex), ca. 16.30 Uhr sind wir zurück. Tierexperte Carlo Kantwerk führt uns durch die Anlage, stellt uns Diego, Heike und andere seltene Raubkatzen vor.



Wenn Sie dabei sein wollen (pro Familie 4 Personen, davon mindestens zwei Kinder bis 14 Jahre!), dann senden Sie uns bis Mittwoch eine Postkarte oder Mail – mit Namen und Alter aller Personen, die mitkommen sollen, Adresse und Handynummer. Per Post an: Berliner KURIER, „Besuch bei Diego“, Postfach 021283, 10124 Berlin. Per Mail: aktion@berliner-kurier.de



Wir nehmen 5 Familien kostenlos mit, das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Informationen zum Wildkatzenzentrum Felidae in Tempelfelde:

Anfragen zu Führungen: Tel. 03337/ 46 32 70 (keine Gewinnhotline!)

Das könnte Sie auch interessieren: