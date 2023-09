An den deutschen Aktienbörsen herrschte am Mittwoch nach den kurzen, aber heftigen Turbulenzen schon wieder Ruhe. Mittel- bis langfristig gehen von den Finanzmärkten dennoch erneut Risiken für Wachstum und Wohlstand, Beschäftigung und reale Wirtschaft aus, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in einer aktuellen Studie betont.

Die beiden letzten Rezessionen seien von den Finanzmärkten ausgegangen, sagte IMK-Chef Gustav Horn bei der Vorstellung der Untersuchung in Berlin. Wer glaube, das Finanzsystem sei seitdem stabil geworden, argumentiere blauäugig. „Unsere größte Sorge ist die Sorglosigkeit“, betonte Horn.

An mehreren Stellen haben die Forscher Gefahren ausgemacht, die zu einer Krise der Finanzmärkte und in der Folge der gesamten Wirtschaft führen könnten. Es sind fünf Punkte, die sie nennen:



1. Donald Trumps Deregulierungspolitik

Als ersten Punkt nennen sie die Deregulierungspolitik von US-Präsident Donald Trump. So hat das Finanzministerium in Washington Pläne erstellt, um die nach der Finanzkrise erlassenen Regeln für Kreditinstitute zu lockern. Kleinere Banken sollen ohne jede Einschränkung auf eigene Rechnung spekulieren können. Für Großbanken ist geplant, die Beschränkungen des Eigenhandels teilweise aufzuheben.

2. Der Optimismus der Investoren

Ein weiteres Risiko sehen die Wissenschaftler in einem zu großen Optimismus der Investoren. Beispielsweise hätten sie wieder Vertrauen in europäische Staatsanleihen gefasst und verlangten für Anleihen von Italien oder Spanien nur geringe Risikoaufschläge.

Doch die niedrigen Zinsen seien vor allem der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken und zeugten nicht von mehr Stabilität. Eine vorsichtige Kursänderung durch die EZB könnte daher heftige Reaktionen an den Märkten auslösen.

3. Dio laxe Regierung von Derivaten

Als Problemfeld Nummer drei identifiziert der Bericht eine zu laxe Regierung von Derivaten. Diese Finanzprodukte erlauben es Anlegern, auf die Entwicklung von Wertpapieren, Zinssätzen oder Wechselkursen zu spekulieren, ohne sie selbst besitzen zu müssen. In der Theorie dienen sie der Absicherung von Risiken, in der Praxis häufig aber auch als Spekulationsobjekte.

4. Die Immobilienkredite deutscher Banken

Punkt vier in der IMK-Liste sind die Immobilienkredite deutscher Banken. Die Gefahr geht aus Sicht der Forscher weniger von der Verschuldung der privaten Haushalte aus als von den Banken selbst. Sie gewährten den Immobilienkäufern immer längere Zinsbindungen. Häufig finanzierten sie sich selbst aber eher kurz- oder allenfalls mittelfristig. Damit drohen Schieflagen. Wenn die Zinsen steigen, wird es für die Banken teuer. Dies kann laut IMK insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken treffen, die allerdings insgesamt auch vergleichsweise solide aufgestellt seien.

5. Bitcoins als Risikobetreiber

Der fünfte Risikotreiber sind in der Aufzählung die neuen virtuellen Währungen wie Bitcoins. Diese auf der so genannten Blockchain-Technologie beruhten Digitalwährungen schwanken in ihrem Wert erheblich. Gerade die Bitcoins erlebten gerade nach einem rasanten Höhenflug einen drastischen Absturz. Die „potenzielle Sprengkraft“ dieser Finanzprodukte sei erheblich, heißt es in der Studie. Mit einer Kapitalisierung von 830 Milliarden Dollar habe der Markt eine bedrohliche Größenordnung erreicht.

Beispielsweise habe das Kreditvolumen im Subprime-Markt- dem Segment für unsichere Immobiliendarlehen – vor der Finanzkrise 1,3 Billionen Dollar betragen. Von dort nahm die globale Finanzkrise ihren Lauf. Die Wissenschaftler schlagen vor, dass die Europäische Zentralbank die Einführung eines eigenen digitalen Euro zumindest vorbereitet. Damit könne die Notenbank „eine wertstabile und sichere Alternative zu bereits existierenden und künftig bereitgestellten System“ liefern.