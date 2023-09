Berlin -Der Wohnungsbau in Deutschland boomt – und bleibt dennoch weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, sind im vergangenen Jahr knapp 248.000 Wohnungen fertiggestellt worden. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von einem Prozent und ist der höchste Wert seit neun Jahren.

Dies ist jedoch immer noch zu wenig, um dem Mangel an Wohnraum in den Ballungsräumen und Hochschuldstädten zu begegnen: Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) und die Immobilienbranche gehen davon aus, dass jedes Jahr bis zu 400.000 Einheiten fertig gestellt werden müssten.

Bundesregierung plant Steuererleichterungen für Bauherren

In Städten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main oder Köln können viele Alleinstehende und Familien keine angemessene und vor allem bezahlbare Wohnung finden. Der Zuzug von Flüchtlingen dürfte die Situation in absehbarer Zeit noch einmal verschärfen und die Mieten weiter steigen lassen. Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland bereits jetzt eine Million Wohnungen.

Der Deutsche Mieterbund und der Wohnungswirtschafts-Verband GdW bezeichneten die jüngsten Fertigstellungszahlen am Montag als „ernüchternd“ und forderten den Staat auf, neue Impulse für den Wohnungsbau zu setzen. Die Branche tritt unter anderem dafür ein, die steuerliche Abschreibung für Abnutzung von Neubauten von zwei auf drei Prozent pro Jahr zu erhöhen. Der Mieterbund fordert auch zusätzliche Anstrengungen im sozialen Wohnungsbau. Die Bundesregierung plant umfassende Steuererleichterungen für Bauherren, die Pläne hängen derzeit jedoch im Parlament fest.

Finanzierungsvorschläge für sozialen Wohnungsbau

Auch die Parteien machen sich mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 verstärkt Gedanken darüber, wie der Wohnungsbau in Deutschland weiter angekurbelt werden könnte. Ein neuer Vorschlag kommt vom linken Flügel der Grünen: Der Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler sowie der Baupolitische Sprecher Chris Kühn treten in einem gemeinsamen Positionspapier dafür ein, nach der Wahl die Vermögenssteuer wieder einzuführen und einen erheblichen Anteil der Einnahmen für den sozialen Wohnungsbau zu verwenden.

Die Zahl der neuen Wohnungen ist auf dem höchsten Stand seit 2004. dpa

„Starke Schultern können und sollen wieder mehr tragen und sich gerechter an der Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben beteiligen“, heißt es in dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt. „Mit einem zweitstelligen Milliardenvolumen“ könnten die Länder und mittelbar auch die Kommunen den großen Investitionsstau angehen und zusätzliche Mittel in Wohnungsbau, Bildung und Nahverkehr stecken. „So könnte ein öffentliches Vermögen an Wohnungen aufgebaut werden, das zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt“, schreiben Kindler und Kühn.

Grüne uneinig über Vermögenssteuer

Innerhalb der Grünen tobt seit einiger Zeit eine heftige Debatte über die Frage, ob die Partei erneut mit der Forderung nach Steuererhöhungen für Reiche in die Bundestagswahl ziehen soll. Der linke Parteiflügel ist dafür, die Realos sind dagegen und verweisen auf das schlechte Abschneiden bei der Wahl 2013.

Unlängst hatte Fraktionschef Anton Hofreiter vorgeschlagen, Privatvermögen ab einer Million Euro und Betriebsvermögen ab fünf Millionen mit einem Prozent jährlich zu besteuern. Er erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von 15 Milliarden Euro. Die beiden Abgeordneten Kindler und Kühn machen sich diese Forderung nun zu eigen und unterbreiten Ideen, wie das Geld ausgegeben werden könnte.