Berlin -Die Preise für Wohnungen und Eigenheime in Deutschland steigen seit Jahren. Neu an dieser Entwicklung ist, das mittlerweile eintritt, wovor Experten seit langem warnen: Der Markt ist überhitzt, die Wohnimmobilien sind bereits überteuert, ungeachtet dessen hält der Aufwärtstrend weiter an. Einer aktuellen Analyse der Commerzbank zufolge sind Häuser und Wohnungen derzeit im Durchschnitt um zehn Prozent überbewertet. Die Gefahr einer Blasenbildung mit anschließendem Crash hat mithin zugenommen. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Wie stark sind die Preise für Wohnimmobilien in den vergangen Jahren gestiegen?

Nach Daten des Statistischen Bundesamts legten die Preise in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich jeweils um 4,5 Prozent zu. Das kräftigsten Plus wurde im letzten vom Bundesamt veröffentlichten Vergleichszeitraum festgestellt: Im dritten Quartal 2016 lagen die Wohnimmobilienpreise um sechs Prozent über dem Vorjahreswert. Das war der stärkste Preisanstieg seit der deutschen Wiedervereinigung.

Wieso sprechen die Experten von einer Überbewertung?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eigentlich hätten sich Wohnimmobilien in der zurückliegenden Dekade nur um 1,5 Prozent pro Jahr verteuern dürfen, findet Commerzbankanalyst Marco Wagner. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren, die zusammen genommen ein „faires“ Immobilienpreisniveau ergeben: Berücksichtigt wird dabei die Entwicklung des realen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens, die Höhe der Zinsen, die Teuerungsrate der Baukosten, der Arbeitslosenquote und der Anteil der 25- bis 45-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Steigen zum Beispiel die Realeinkommen stark an, dann nimmt auch die Nachfrage zu, die Immobilien verteuern sich.

Auch eine stark wachsende Bevölkerung der 25- bis 45-Jährigen bei geringer Arbeitslosigkeit treibt die Nachfrage nach eigenem Wohnraum und damit die Preise in die Höhe. In früheren Boomphasen - etwa in den 70er und zu Ende der 80er Jahre – hielt sich die Verteuerung der Wohnimmobilien stets im Rahmen der „fairen“ Preisentwicklung. Dies ist nun anders, auch aus demographischen Gründen: Die Zahl der 25- bis 45-Jährigen ist rückläufig. Auch stiegen die Realeinkommen weniger deutlich als in früheren Dekaden.

Hat der Preisanstieg bald ein Ende?

Wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB dürften die Immobilienpreise nach Einschätzung des Commerzbankexperten auch in den kommenden Jahren weiter steigen: Zum einen bleiben Baudarlehen billig, zum zweiten bieten sich kaum attraktive und zugleich sichere Anlagemöglichkeiten etwa auf dem Anleihemarkt, und drittens hat die EZB mit ihrer Geldschwemme Inflationsängste geschürt, die Investitionen in vermeintlich sicheres „Betongold“ befördern.

Ist die Immobilienblase schon da?

Bisher handelt es sich noch um ein Immobilienbläschen. Zwar steigt die Verschuldung der Privathaushalte aufgrund von Immobiliendarlehen seit 2011 an. Die durchschnittliche Verschuldung nahm seither um etwa ein bis zwei, zuletzt um drei Prozent pro Jahr zu. Allerdings bewegen sich die Verbindlichkeiten der Privathaushalte aus Immobiliendarlehen durchschnittlich bei erst 61 Prozent ihrer verfügbaren Jahreseinkommen und damit weit unterhalb des Niveaus, das 2008 zum Crash auf dem US-Immobilienmarkt führte.

Auch die Kapazitäten der Bauindustrie wurden bisher nicht übermäßig ausgeweitet – anders als in Spanien, wo nach Platzen der Immobilienblase hunderttausende Menschen in der überhitzten Branche ihre Jobs verloren. Noch würde ein „Platzen“ der Blase also keine gravierenden Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Je länger allerdings der Preisanstieg anhält und je deutlicher also Marktpreise und „faire“ Preise auseinanderdriften, desto größer wird die Gefahr von Übertreibungen. Deren Korrektur würde die deutsche Wirtschaft massiv belasten, so das Fazit des Analysten.