Florida -Zwei US-Studenten haben einen rührenden Kurzfilm über das Coming-out eines Jungen produziert. Der Film begeistert Millionen Internetnutzer: Innerhalb von vier Tagen wurde „In a Heartbeat“ fast zehn Millionen mal auf Youtube geschaut und rund 20.000 mal bei Facebook geteilt.

In dem Film wird ein schüchterner Schuljunge plötzlich von seinem eigenen Herzen geoutet, weil es ihm buchstäblich aus der Brust springt und seinem Schwarm hinterher fliegt. Er versucht es einzufangen, bevor es seine wahren Gefühle enthüllt.

Kurzfilm kommt ohne Dialoge aus

Esteban Bravo und Beth David vom Ringling College of Art and Design in Florida haben den vier Minuten langen Animationsfilm produziert, der komplett ohne Dialoge auskommt. Stattdessen sollen die vermittelten Emotionen und die Musik ausreichen, um den inneren Kampf des Jungen zu zeigen.

Die beiden Studenten haben eineinhalb Jahre an dem Film gearbeitet. Für ihr Projekt hatten sie sich einen Rahmen von 3000 Dollar gesetzt, den sie per Crowdfunding über eine Kickstarter-Kampagne einsammeln wollten. Die Spenden sind aber weit über das eigentliche Ziel hinausgeschossen: Insgesamt kamen 14.000 Dollar zusammen. Mit dem Geld haben sie unter anderem einen Komponisten engagiert, der den gefühlvollen Soundtrack für den Kurzfilm geschrieben hat.