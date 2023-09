Berlin -Wenn es um praktischen Umwelt- und Klimaschutz geht, lassen die deutschen Bundesministerien schon mal fünfe gerade sein. Das Spitzenpersonal lässt sich häufig mit schweren, durstigen Dienstwagen durch die Gegend chauffieren. Die Autos blasen weit größere Mengen des Klimakillers Kohlendioxid in die Luft, als die einschlägigen EU-Regeln gestatten. Die Energiewende lässt im Verkehrssektor noch auf sich warten. Für den Fuhrpark der Bundesregierung gilt das leider auch.

An anderer Stelle allerdings verhalten sich die 14 Ministerien und das Bundeskanzleramt schon jetzt vorbildlich: Jedes einzelne Haus hat inzwischen komplett schmutzigem Kohle- und Atomstrom verbannt. „Die Bundesministerien beziehen zu 100 Prozent Ökostrom“, teilte Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) kürzlich auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion mit. Und zwar gilt das gleichermaßen für die Berliner wie für die Bonner Dienstsitze und auch für das Bundespresseamt. Wenn die Beamten in einer der beiden Städte also ihre Computer hochfahren, das Licht im Büro anschalten oder Kaffee kochen, ist das im Hinblick auf den Strom stets eine saubere Angelegenheit.

An den Berliner Dienstsitzen liefert in der Regel die Entega Energie aus Darmstadt den Ökostrom. In Bonn sind es die dortigen Stadtwerke. Nur das Verteidigungsministerium hat sich für andere Bezugsquellen entschieden: In Berlin gibt es einen Vertrag mit der Firma Energie Vertrieb Deutschland, der Tochter eines dänischen Anbieters. In Bonn wiederum kam die Rhein Energie aus Köln zum Zug.

Die Verträge der Ministerien helfen

Nun ist es ja so, dass ein Kunde, der sich von seinem angestammten Regionalversorger trennt, ohnehin nur formal Strom vom neuen Anbieter bezieht. Der neue Lieferant kann ja nicht den Strom durchs Netz hindurch gezielt zu einem Bürokomplex oder Wohnhaus leiten. Man muss sich den Strommarkt vielmehr wie einen großen See vorstellen: Am einen Ufer entnimmt jemand einen Eimer Wasser, am anderen Ufer kippt jemand anderes einen Eimer Wasser hinein. Entscheidend ist, dass der Öko-Anteil im großen Stromsee immer größer wird. Die Verträge der Ministerien helfen dabei: Der Ökostrom, den sie bestellt haben, ist zertifiziert. Solche Gütesiegel erhalten nur Anbieter, die sicherstellen, dass tatsächlich neue Windräder und Solarparks gebaut werden und so zusätzliche Erzeugungskapazitäten entstehen.

Die Grünen loben die Bundesregierung – ausnahmsweise. „Es ist gut, wenn alle Bundesministerien zu 100 Prozent Ökostrom beziehen“, sagt Fraktionsvize Oliver Krischer. Umso unverständlicher sei es aber, dass die Regierung auf der Bremse stehe, wenn es darum geht, den Ökostrom-Ausbau auch politisch voranzubringen.