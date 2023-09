Dass Torhüter ab und zu das Tor treffen, ist nichts Neues. Natürlich nicht so wie einst Oliver Kahn, der 2001 gegen Hansa Rostock die Fäuste benutzte, um ein Tor zu erzielen. Aber Jens Lehmann, Marvin Hitz oder Elfmeter-Schütze Hans-Jörg Butt: Das waren alles reguläre Torschützen.

Jetzt hätte sich beinahe auch der ehemalige Bochumer Torwart Jan Lastuvka, mittlerweile in Diensten von Dnjepr Dnjepropetrowsk in der Ukraine, in die Reihe der Tore schießenden Torhüter eingetragen. Aus 80 Metern schoss er aufs Tor, kurz vor dem völlig verdutzten Torhüter des Gegners Sorja Luhansk titschte der Ball auf und über ihn hinweg. Der Jubel war groß – und währte nur kurz. Denn der Treffer zählte nicht.

Nach einer Abseitsstellung wird ein Freistoß immer indirekt ausgeführt. Das wusste der Schiedsrichter, die Spieler auf dem Feld offenbar nicht. Und so wird Lastuvka mit seinem Freistoß nicht in die Geschichte der Torhüter aufgenommen, die Tore schießen.