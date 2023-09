London -Die britische Premierministerin Theresa May sieht die Brexit-Verhandlungen „in einer Sackgasse“.



Die Absage der EU an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen sei „inakzeptabel“, sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache in London.



Am Donnerstag hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt. (afp)