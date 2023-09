Dharan -Ein Elefant hat in Nepal eine Frau in ihrer Hütte getötet. Die 50-Jährige schlief am Montagmorgen (Ortszeit) zu Hause in einem Dorf im Südosten des Himalaya-Staates, als der Elefant eindrang und sie zerquetschte, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die Frau starb demnach wenig später in einem Krankenhaus.



Angriffe keine Seltenheit

In der Gegend nahe dem Tierschutzgebiet Koshi Tappu sind Angriffe von Elefanten keine Seltenheit. Weil wilde Tiere wegen Abholzung und anderer Eingriffe ihre natürliche Umgebung verlassen, kommt es in Nepal immer wieder zu Begegnungen mit Menschen. Zwei Wochen zuvor trampelte ein Elefant einen Mann ebenfalls im Schlaf tot. (dpa)