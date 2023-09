Grunewald -Feuerdrama in einer schicken Villa im noch schickeren Grunewald. Gegen 20.30 Uhr brach am Dienstagabend in der Humboldtstraße ein Feuer aus, beim Kochen hatte sich Frittierfett entzündet. Eintreffende Feuerwehrleute stürmten in das erste Obergeschoss und fanden eine Frau in der Küche.



Die Retter brachten die Köchin ins Freie, stellten schwere Verbrennungen an ihren Beinen fest. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.