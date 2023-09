Köln -Die Bundesliga-Geschichte ist um einen kuriosen Wechsel reicher: Anthony Ujah wechselt nach nur einer Saison bei Werder Bremen für 13 Millionen Euro zum chinesischen Erstligisten Liaoning FC. In der vergangenen Spielzeit war der Nigerianer noch mit 11 Treffern maßgeblich am Bremer Klassenerhalt beteiligt, nun sucht er sein Glück in China.

Grund genug für uns, die exotischsten Wechsel aller Zeiten näher zu betrachten. Klicken Sie sich durch.

Gerd Müller

Der „Bomber der Nation“ Gerd Müller im Trikot der Fort Lauderdale Strikers. imago

Der Bomber der Nation traf 68 Mal für Deutschland. Nach Klose immer noch der beste Torjäger in der Nationalmannschaftsgeschichte. Für diese sensationelle Quote brauchte der heute 70-Jährige Stürmer nur 62 Spiele. Auch in der Bundesliga schoss er historische 365 Tore. Ein Rekord für die Ewigkeit. 15 Spielzeiten brauchte er dafür.

1979 wechselte Müller in die amerikanische Profiliga, in der damals schon Franz Beckenbauer und George Best aktiv waren, zu den Fort Lauderdale Strikers. Neue Erfahrungen und Geld lockten den Stürmer in die Staaten.

Franz Beckenbauer

„Kaiser“ Franz Beckenbauer spielte am Ende seiner Karriere auch in den USA bei den New York Cosmos. imago

Der Urmünchener bekam sogar noch den Aufstieg der Bayern in die Fußballbundesliga mit. Eines der prägenden Gesichter der Geschichte des FC Bayern. Beim Rekordmeister kommt der 70-jährige auf 507 Spiele in 13 Jahren. Im Jahre 1977 wechselte der „Kaiser“ – auch aus privaten Gründen – zu New York Cosmos in die damalige NASL.

Seine Ehekrise und die Beziehung zu der Sportfotografin Diana Sandmann wurden von den Medien und von der DFB-Seite als nicht akzeptabel empfunden. Später Trainer bei den Bayern und Strippenzieher bei der WM 1990. Seit 2009 Ehrenpräsident des FC Bayern. War bis zur abgelaufenen Saison Experte beim Fernsehsender Sky. Diesen Job beendet er aus Altersgründen.

Mario Basler

Mario Basler wechselte 2003 nach Katar zu Al-Rayyan Sports Club. imago

Mit damals 34 Jahren wurde Mario Basler beim 1. FC Kaiserslautern 2003 ausgemustert. Eigentlich Grund genug eine erfolgreiche Karriere - unter anderem konnte Basler drei deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München feiern - zu beenden.

Doch Basler heuerte für eine Saison in Katar bei Al-Rayyan Sports Club an, sein damaliges Jahresgehalt lag bei geschätzten zwei Millionen Euro. 2014 gab er sein Ein-Spiel Comeback in der Verbandsliga beim TuS Rüssingen. Gegen den FSV Offenbach konnte der heute 47-Jährige das 0:4 seiner Mannschaft nicht verhindern.

Pierre Littbarski

Der Ex-Kölner war einer der Ersten, der sein Glück in Japan suchte: 1993 spielte „Litti“ bei JEF United Ichihara. imago

Der ehemalige Kölner schoss in 406 Spielen 116 Treffer für die Rheinländer. 1990 Weltmeister und 1983 DFB-Pokalsieger mit dem FC. Im Mai 1993 ging er schließlich zu JEF United Ichihara in die neu gegründete japanische J. League.

Seine letzte Station war 1996 Brummell Sendai. Heute ist er Chefscout beim VfL Wolfsburg und konnte Klaus Allofs unter anderem Yannick Gerhardt von seinem Ex-Club empfehlen.

Stationen in Australien, Russland und Indien

Lutz Pfannenstiel

Lutz Pfannestiel spielte bei so manchen kuriosen Vereinen - Hier bei einem Hallenturnier im Jahr 2009. imago

Er ist der weltweit erste Fußballspieler, der in jedem der sechs anerkannten Kontinentalverbände einem professionellen Fußballverein angehörte. Seit 2010 ist der 43-Jährige Experte bei verschiedenen Fernsehsendern – unter anderem für das ZDF und Eurosport – außerdem Scout bei der TSG Hoffenheim.

In Deutschland kam er allerdings nicht über drei Spiele in der Regionalliga bei Wacker Burghausen hinaus, in denen er sechs Tore kassierte.

Thomas Broich

Überfordert in Deutschland, erolgreich in Australien: Thomas Broich ist bei Brisbane Roar glücklich. imago

Ihm wurde eine große Karriere vorhergesagt. Stand in seiner Mönchengladbacher Zeit mehrmals vor dem Sprung in die Nationalmannschaft und wurde in die Perspektivmannschaft zur WM 2006 - dem „Team 2006“ - berufen. Doch er selbst sagte später, er habe sich zu sehr auf seine Fähigkeiten verlassen und zu wenig an sich gearbeitet.

Einer der Gründe, warum der ehemalige Kölner seit 2010 in Australien sein Geld verdient. Dreimal australischer Meister mit Brisbane Roar, in den Jahren 2012 und 2014 zum besten Spieler der Liga gewählt - Broich bereut den Wechsel nach Down Under nicht. Derweil wurde sein Leben sogar verfilmt (empfehlenswert: „Tom meets Zizou“). Nach seinem auslaufendem Vertrag 2017 wird man bestimmt noch von dem gebürtigen Münchener hören.

Kevin Kuranyi

Kevin Kuranyi war bei Dinamo Moskau erfolgreich, bei der TSG 1899 Hoffenheim lief es schleppend. imago

2010 Vizemeister bei Schalke 04 und Kuranyi selbst steuerte 18 Saisontore dazu. Trotz internationaler Topangebote entschied sich der damals 28-Jährige für einen Wechsel zu Dinamo Moskau. Er selbst sah sich als Botschafter und wollte international für Furore sorgen.

Mehr als zwei Europa League-Teilnahmen sprangen in fünf Jahren nicht heraus, bis er vor der abgelaufenen Saison Zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte. 14 Kurzeinsätze, kein Treffer. Der Abschied aus dem Kraichgau beschlossene Sache.

Manuel Friedrich

Manuel Friedrich spielte für ein halbes Jahr beim Mumbai City FC. imago

Der aus Guldental bei Bad Kreuznach stammende Friedrich spielte bei vier Bundesligavereinen: Mainz 05, Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Vom BVB ging der neunfache deutsche Nationalspieler 2014 nach Indien, zum Mumbai City FC.

Hier spielte Friedrich ein halbes Jahr. Zwar hat der heute 36 Jährige seine Karriere noch nicht offiziell beendet, ist aber seit dem Intermezzo in Indien vereinslos.

Milivoje Novakovic

Vom 1. FC Köln aus wechselte der slowenische Nationalspieler zu Omiya Ardija nach Japan. imago

79 Treffer markierte der slowenische Nationalspieler in 176 Spielen für den 1. FC Köln. Einst vom bulgarischem Erstligisten FC Litex Lovetch für 1,4 Millionen Euro gekommen. Zeitweise die Lebensversicherung der Kölner, dem aber einige Eskapaden zum Verhängnis wurden.

So entschied sich der Stürmer für einen Neuanfang im fernen Japan bei Omiya Ardija. Drei Jahre lang ging er bei drei verschiedenen Vereinen am Ende auf Torejagd bis es ihn in seine Heimat zum NK Maribor verschlagen hat. Hier läuft sein Vertrag bis 2017.

Wohin sind diese Weltstars gewechselt?

Andrea Pirlo

Seit 2015 beim New York City FC in der MLS aktiv: Andrea Pirlo. imago

Den Weltmeister von 2006 zog es 2015 in die MLS zu New York City FC. Sein datiertes Jahresgehalt soll bei fünf Millionen Euro liegen. Für einen 36-Jährigen ein netter Nebenverdienst.

Am 31.12.2016 nach Ablauf des Vertrages kann der zweifache Champions League Sieger getrost in Rente gehen. Allerdings ohne den Titel des Europameisters, den er in seiner Laufbahn niemals gewinnen konnte.

Grafite

Ex-Wolfsburg-Stürmer Grafite kickte in Katar für Al-Ahli. imago

Ballerte den VfL Wolfsburg 2009 mit seinem Kongenialen Sturmpartner Edin Dzeko quasi im Alleingang zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Doch nur zwei Jahre später riefen die Emirate. Al-Ahli bezahlte drei Millionen Euro für den vierfachen brasilianischen Nationalspieler.

Er selbst begründete den Wechsel mit seiner Familie mehr Zeit verbringen zu wollen. Seit 2015 ist der heute 37-Jährige wieder in seiner Heimat bei Santa Cruz unter Vertrag. Seine Quote ist immer noch beachtlich. In sechs Ligaspielen in der höchsten brasilianischen Liga hat der Stürmer sechs Tore erzielt.

Raul

Der Spanier Raul ging 2012 ablösefrei nach Katar zu Al-Sadd Sports Club. imago

Der Spanier Raul ging 2012 ablösefrei nach Katar zu Al-Sadd Sports Club. Für den FC Schalke 04 ein Verlust. In 66 Spielen traf Senor Raul 28 Mal. Für Katar ein Gewinn, eine Persönlichkeit bereicherte zwei Jahre das Land.

Aber auch für Raul ein Gewinn. Acht Millionen soll der heute 38 Jahre alte Stürmer in den zwei Jahren verdient haben. Anschließend war er sogar noch ein Jahr in der 2. Amerikanischen Liga bei Cosmos New York unter Vertrag. Bis er im letzten Sommer seine Karriere beendet hat.

Didier Drogba

Beim chinesischen Erstligisten Shanghai Greenland Shenhua wurde der ivorische Superstar Didier Drogba nicht glücklich. imago

Frankreich, England, China, Türkei, Amerika. Alles Länder in denen Didier Drogba gearbeitet hat. Sein wohl spektakulärster Wechsel war aber 2012, als amtierender Champions League Sieger mit dem FC Chelsea zu Shanghai Greenland Shenhua nach China zu gehen.

Wirklich gefallen hat es ihm wohl nicht. Nach nur einem halben Jahr war sein China-Experiment vorbei und er schloss sich Galatasaray Istanbul an. Heute spielt der mittlerweile 38-jährige Ivorer in den Staaten bei Montreal Impact. Bewegte Fußballkarriere.