Indische TV-Moderatorin berichtet über Unfalltod des Ehemanns

Neu Delhi -Eine indische TV-Moderatorin hat in einer Nachrichtensendung über einen tödlichen Verkehrsunfall berichtet, von dem sie gewusst haben soll, dass ihr eigener Ehemann unter den Opfern war. Sie brach die Moderation nicht ab und wurde später für ihre Professionalität gelobt.

Die 28-jährige Supreet Kaur aus dem Bundesstaat Chhattisgarh moderierte am Samstagmorgen die Nachrichten des Senders IBC24. Sie schaltete sich darin live zu einem Reporter, der vom Unfallort berichtete.

Obwohl die Identität der drei Todesopfer nicht umgehend bekannt war, sei Kaur sofort klar gewesen, dass ihr Ehemann darunter war, berichteten ihr Sender und andere Medien am Sonntag - denn der Mann sei in einem solchen Auto zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke unterwegs gewesen.

Von Sender und Politikern gelobt

Kaur sei erst zusammengebrochen, als sie das Sendestudio verließ, sagten ihren Kollegen der Tagezeitung „Hindustan Times“. „Die tapfere Moderatorin las die Details und beendete die Nachrichten. IBC24 würdigt Supreet Kaurs Mut und Beherrschung“, verkündete der Kanal in einer Sondersendung. Auch örtliche Spitzenpolitiker lobten am Sonntag ihren Einsatz.

Kaur arbeitet seit neun Jahren für den Sender. Sie hatte ihren Mann im vorigen Jahr geheiratet, das Paar hat eine Tochter. (dpa)