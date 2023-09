Kendari -In Indonesien ist eine Frau von einem Krokodil attackiert und getötet worden. Nach dem Opfer einer zweiten Krokodil-Attacke auf der Insel Sulawesi wurde zunächst noch gesucht, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Freitag mitteilte. Die Angriffe auf die Frauen ereigneten sich demnach in zwei Flüssen in der Provinz Südostsulawesi.



Am Donnerstag attackierte ein Krokodil nach Angaben der Behörde eine 48-jährige Frau, die zusammen mit ihrer Tochter im Fluss Lalindu Wäsche gewaschen hatte. Ihre Leiche wurde zwei Kilometer von der Angriffsstelle entfernt im Fluss gefunden.



Am Freitag wurde die Behörde erneut alarmiert, nachdem ein Krokodil eine weitere Frau am Fluss Lasolo angegriffen hatte. Die beiden Flüsse sind miteinander verbunden und 20 Kilometer voneinander entfernt. „Ja, es gab einen zweiten Angriff und wir suchen noch nach dem Opfer“, sagte der Chef der Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Nordkonawe am Freitag.



Rettungsmannschaften suchten demnach den Flusslauf nach der Vermissten ab. In Indonesien gibt es mehrere Arten von Krokodilen, die regelmäßig Menschen angreifen und töten. In diesem Jahr kamen nach offiziellen Angaben bereits mindestens vier Menschen durch Krokodil-Angriffe ums Leben. (afp)