Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die anhaltende Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen kritisiert. „Noch immer werden Behinderte im Alltag diskriminiert, noch immer gibt es zu viele Barrieren“, sagte Steinmeier am Mittwoch beim Jahresempfang der Bundesbehindertenbeauftragten Verena Bentele in Berlin.

„Berührungsängste und Vorurteile verschwinden nur, wenn Menschen mit und ohne Behinderung sich begegnen.“ Deshalb müssten möglichst viele Menschen bei der „Inklusion mitmachen und selbst erleben, dass Offenheit und Toleranz zu einem besseren Miteinander führen, von dem am Ende alle etwas haben.“

„Müssen mehr über gelungene Inklusion sprechen“

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Das fordert die UN-Behindertenrechtskonvention, die auch Deutschland unterzeichnet hat. Dabei geht es um Schule und Arbeit, aber auch um Wohnen und Freizeit.

Steinmeier betonte, Inklusion dürfe kein Thema nur für Experten sein. „Jede und jeder kann in seinem Umfeld einen Beitrag leisten. Und es ist wichtig, dass wir mehr über gelungene Inklusion sprechen.“ Natürlich gebe es auch Probleme, Spannungen und Konflikte. „Aber wir dürfen nicht zulassen, dass alles, was gelingt, schlechtgeredet wird.“

Zugleich müsse einem Missverständnis entgegentreten werden, sagte Steinmeier: „Wer gleiche Rechte und gleiche Chancen fordert, der redet nicht der Gleichmacherei das Wort. Menschen mit Behinderungen sind so unterschiedlich wie Menschen ohne Behinderungen, sie leben auch so unterschiedlich und legen genauso viel Wert auf ihr Anderssein.“

Bentele fordert uneingeschränktes Wahlrecht für Behinderte

Bentele begrüßte die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im vergangenen Jahr. „Aber wir stehen bei der erfolgreichen Umsetzung erst am Anfang“, sagte sie. Jetzt seien vor allem die Länder am Zuge. Sie forderte ein uneingeschränktes Wahlrecht auch für Menschen mit umfassender rechtlicher Betreuung. Auch 2017 würde über 80.000 Menschen dieses Recht versagt. Als weitere wichtige Forderung nannte sie die Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit, die bisher nur in öffentlichen Einrichtungen gilt.

An dem Empfang im Berliner Café Moskau nahmen etwa 500 Gäste aus Politik, Verbänden und Selbsthilfeorganisationen teil. Bentele (35) ist als Spitzensportlerin bekannt geworden. Als Biathletin hat sie bei den Paralympics zwölf mal Gold geworden. Sie ist von Geburt an blind. (dpa)