Berlin -Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer versuchte am Mittwoch, jeden Eindruck von Streit zu vermeiden. Union und SPD seien im Bereich der inneren Sicherheit bisher „gemeinsame Wege“ gegangen und würden dies auch weiter tun, sagte sie in Berlin. „Da, wo es Lücken gibt, werden wir sie schließen.“ Nur, Konsens besteht nicht, wie sich später herausstellte. Im Gegenteil.

Die Pläne sind eine Reaktion auf die Gewalttaten von Würzburg, Reutlingen und Ansbach, die allesamt von Flüchtlingen begangen wurden.

Union und SPD sind bei einigen Themen aber noch völlig uneins.

Tatsache ist, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an Vorschlägen zur Stärkung der inneren Sicherheit arbeitet, die er am Donnerstag präsentieren will. Gleiches tun die Innenminister der unionsregierten Länder – wobei die Initiative offenbar von Berlin ausgeht. Einzelheiten soll die Republik aus einer „Berliner Erklärung“ erfahren, deren Verabschiedung für den 18. August avisiert wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Pläne sind einerseits Reaktion auf die Gewalttaten von Würzburg, Reutlingen und Ansbach, die allesamt von Flüchtlingen begangen wurden. Andererseits stehen sie im Zeichen der Landtagswahlen von Mecklenburg-Vorpommern am 4. und Berlin am 18. September. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in den Umfragen bei 19 Prozent.

Folgende Veränderungen sind in der Debatte:

Mehr Polizei

Die Sicherheitsbehörden sollen laut „Berliner Erklärung“ kräftig aufgestockt werden – um 15000 zusätzliche Polizisten bei Bund und Ländern bis 2020. Öffentliche Plätze und Verkehrsknotenpunkte sollen intensiver durch Videokameras überwacht, Polizisten mit Langwaffen und Körperkameras ausgerüstet werden. In Wahrheit ist die Aufstockung längst im Gange. So wird etwa die Bundespolizei 3000 neue Stellen bekommen. Legt man die „Berliner Erklärung“ zugrunde, würden die Sicherheitsbehörden ungefähr in dem Maße personell ausgebaut, in dem sie in den letzten 20 Jahren geschrumpft wurden.

Doppelte Staatsbürgerschaft

Die unionsregierten Länder möchten sie wieder abschaffen. Mit islamistischem Terror hat die Forderung aber nichts zu tun. Sie ist Reaktion darauf, dass zuletzt Tausende türkisch-stämmige Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hier auf die Straße gingen. Danach erklärte etwa das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, Deutsch-Türken müssten sich für eine Loyalität entscheiden. Zudem besteht die Sorge vor inner-türkischen Auseinandersetzungen auf deutschem Boden, wie es sie in Ansätzen bereits gibt. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, lehnt die Rolle rückwärts gleichwohl klar ab. Die Abschaffung der doppelten Staatsangehörigkeit sei „unzeitgemäß und integrationspolitischer Unsinn“, sagte die SPD-Politikerin gestern. Vize-Regierungssprecherin Demmer, von der SPD entsandt, stellte fest: „Die Bundesregierung plant derzeit nicht, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern.“

Burka-Verbot

CDU- und CSU-Innenminister wünschen ein Verbot der Vollverschleierung – besser bekannt als „Burka-Verbot“. Diskutiert wird dies schon lange, forciert unter anderem von der rheinland-pfälzischen CDU-Politikerin Julia Klöckner. Offen ist, ob ein Verbot den Grundgesetz-Geboten der freien Religionsausübung sowie der freien Entfaltung der Persönlichkeit standhielte – und ob es angesichts der noch relativ geringen Fallzahlen verhältnismäßig wäre. Die Bundesregierung antwortete vor Monaten auf eine Anfrage des grünen Abgeordneten Özcan Mutlu, sie wisse nicht, wie viele Burka-Trägerinnen es in Deutschland gebe. Auch von einer Gefährdung wisse sie nichts.

Schnellere Abschiebung

De Maizière will ausländische „Gefährder“ und straffällige ausreisepflichtige Ausländer rascher abschieben können. Dazu möchte er wohl einen neuen Grund für Abschiebungen einführen – „die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“. So sollen Schnellverfahren greifen. Menschen, die sich ihrer Abschiebung widersetzen oder sie mutwillig verzögern, soll das Bleiberecht entzogen werden können. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster forderte, Flüchtlingen die Anerkennung auch dann zu versagen, wenn sie zu Strafen unter einem Jahr verurteilt worden seien. „Denn so, wie es jetzt ist, versteht das kein Bürger.“ Ein Flüchtling, der serienweise Ladendiebstähle begehe oder sich dauernd renitent verhalte, erreiche diese Grenze von einem Jahr nämlich nicht – „schon gar nicht bei der Milde unserer Richter“. Ein Anlass ist der psychisch auffällige Attentäter von Ansbach, der nach Bulgarien abgeschoben werden sollte, sich dagegen indes erfolgreich sträubte.