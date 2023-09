Berlin -Nach einer Umfrage des Insa-Instituts könnte die AfD in Sachsen-Anhalt besser als die SPD abschneiden und drittstärkste Kraft im Landtag werden. Der Umfrage im Auftrag der „Bild“-Zeitung zufolge kommt die CDU derzeit auf 30 Prozent der Stimmen und die SPD rutscht auf nur noch 16 Prozent ab. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) käme aus dem Stand auf 17 Prozent, die Linke auf 21 Prozent. Die Grünen sieht die Umfrage bei 5 Prozent, die FDP bei 4 Prozent.

Im Vergleich zur letzten Landtagswahl würden gegenwärtig alle im Landesparlament vertretenen Parteien verlieren, am stärksten die SPD. Bei der Landtagswahl 2011 war die CDU mit 32,5 Prozent stärkste Kraft geworden. Die Linkspartei erzielte 23,7 Prozent, die SPD kam auf 21,5 Prozent. Die Grünen erreichten damals 7,1 Prozent.

Erst vergangene Woche hatte eine Untersuchung von Infratest dimap im Auftrag des MDR der AfD ebenfalls 17 Prozent vorhergesagt. Die SPD schnitt dort allerdings mit 18 Prozent noch besser als die AfD ab.

Laut „Bild“-Zeitung könnten CDU und SPD erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik zusammen keine Mehrheit mehr erreichen, wenn FDP und Grüne den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Sollten beide Parteien nicht in den Landtag einziehen, könnte die derzeitige schwarz-rote Koalition den Zahlen nach neu aufgelegt werden.

Das Erfurter Insa-Institut hatte auch die Wähler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz befragt, wo am 13. März ebenfalls neue Landtage gewählt werden. Demnach schneiden in Baden-Württemberg die Grünen knapp besser als die CDU ab, in Rheinland-Pfalz läge die CDU nur noch zwei Punkte vor der SPD. Die AfD würde demnach in Baden-Württemberg auf 10 Prozent kommen, in Rheinland-Pfalz auf 8,5 Prozent.

Für die repräsentativen Umfragen befragte Insa vom 19. bis 20. Februar in den drei Bundesländern jeweils mindestens 1000 Wahlberechtigte. In allen drei Ländern ist mehr als ein Drittel der Wähler noch unentschlossen. (dpa)