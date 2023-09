Ihre Märchen können alle Isländer im Schlaf runterbeten: Irrwitzig ausgeschmückte Geschichten von Helden, Göttern, Mördern, Bauernmädchen, Hexen und Elfenvolk, gerne blutrünstig. Das neueste Märchen aus Island erzählt man sich in ganz Europa. Das Ende? Noch offen.

Ein Dutzend Helden spielen für ihr Land

Klar ist nur, dass es so oder so, früher oder später, glücklich ausgehen wird. Mehr als ein Dutzend Helden spielen mit. Sie tragen klingende Namen wie Birke Bärensohn. An Irrwitz ist die Geschichte kaum zu überbieten. Ein archaischer Schlachtruf ertönt darin auch. Immer wieder. Huh!

„Es ist so toll, dass unsere Jungs uns einen Anlass geben, mal über etwas anderes zu sprechen als über das schlechte Wetter“, sagt Dagrún Àrnadóttir und nippt an ihrem Kaffee. Die Isländerin sitzt mit zwei Freundinnen in der Café-Ecke eines Buchladens in Reykjavik. Unsere Jungs: So werden die isländischen Fußballer, die bei der Europameisterschaft in Frankreich im Viertelfinale stehen, auf der ganzen Insel genannt. „Alle sind so unfassbar stolz. Selbst die, die sich nie für Fußball interessiert haben. Eine Sensation für unser Mini-Volk“, erklärt Àrnadóttir, die Freundinnen nicken bekräftigend.

Die isländische Mannschaft kennt sich seit Kindertagen und ist ein eingeschworenes Team. AFP

Àrnadóttir ist gestern mit ihrem Mann und den drei Söhnen aus Paris nach Island zurückgeflogen. Ihre Sommerferien haben sie in Frankreich verbracht, wie rund 30.000 weitere Landsleute auch. Fast zehn Prozent der Bevölkerung. „Eine halbe Stunde nach dem Sieg gegen Österreich standen wir noch immer im Stadion und haben uns die Seele aus dem Leib gesungen“, schwärmt sie. „Das war ein Wir-Gefühl, das mir bis heute Gänsehaut bereitet.“

Das Wir-Gefühl ist zurückgekehrt

Mit dem Wir-Gefühl sei es in Island in den letzten Jahren alles andere als gut bestellt gewesen. „Es freut uns, dass wir in den Augen der Welt wieder für etwas anderes stehen als die Finanz-Krise“, wirft Edda Magnusdóttir, eine Lehrerin, ein. Das blonde Trio ist sich einig: „Von der Krise haben wir genug.“ Auf der Insel will man vom isländischen Anti-Märchen, dem traumatischen Beinah-Staatsbankrott im Jahr 2008, nichts mehr hören.

Kommen wir also lieber wieder zum isländischen Sommermärchen. Das streng genommen schon vor einem knappen Jahr seinen Anfang nahm, am 6. September 2015. Ein Sonntag. Standesgemäß für ein isländisches Märchen war das Wetter denkbar mau, als sich die Fußballmannschaft in ihrem Nationalstadion Laugardalsvöllur vor 15.000 bis auf die Socken durchnässten Zuschauern auf den alten, nicht überdachten Tribünen mit einem Null zu Null gegen Kasachstan für die EM-Teilnahme qualifizierten. Er stehe unter Schock, ließ der euphorisierte Mannschafts-Kapitän Aron Gunnarsson nach dem Spiel verlauten. Der Glückliche ahnte nicht, zu welchen Begeisterungs-Rekorden seine Landsleute noch fähig sein würden.

Die isländische Euphorie im Sommer 2016 in Zahlen:

99,8 Prozent erreichte die Fernseh-Quote beim Spiel Island gegen England, mit dem sich der kleinste EM-Teilnehmer ins Viertelfinale kickte. Für das Spiel am Sonntag gegen das Gastgeberland Frankreich rechnet die isländische Rundfunk- und Fernsehanstalt mit 100 Prozent.

Jeder einzelne Einwohner Islands steht hinter der Mannschaft. Ein Zehntel der Bevölkerung ist zur EM nach Frankreich gereist. AP

Das Public Viewing unter freiem Himmel in der Hauptstadt Reykjavik anlässlich der EM ist das erste in der Sportgeschichte Islands überhaupt – trotz einer Olympia-Silbermedaille der extrem erfolgreichen Handballer und der EM-Qualifikation der Basketballer im vergangenen Jahr.

Weil der zunächst auserkorene Fan-Platz mit wild geschminkten, tanzenden, flaggenwedelnden, singenden und „Huh“ brüllenden Isländern – und Touristen – nach dem Sieg gegen Österreich zu klein wurde, ließ die Stadtverwaltung die große Leinwand auf den Hügel Arnarhóll im Herzen der Stadt aufstellen. Rund 15.000 Menschen, eine große Wiese voller Trikots in blau-rot-weiß, verfolgten das Spiel gegen England. Mehr als 20.000 Zuschauer werden am Sonntag auf dem Platz erwartet.

Die Fans sind eher Freunde der Spieler, da sich viele persönlich kennen. AP

107 Prozent mehr Umsatz verzeichneten die staatlichen Alkoholverkaufsstellen – nur bei ihnen gibt es Wein, Bier und Schnaps – im ganzen Land allein am ersten Spieltag der Isländer gegen Portugal. Alkohol ist in Island ebenso begehrt wie teuer. Deutlich mehr Umsatz macht die einzige Filiale in der Reykjaviker Innenstadt, nur 100 Meter von der Fan-Meile entfernt. „Es war vollkommen verrückt“, erzählt die zierliche Isländerin an der Kasse über die Stunden vor dem jüngsten Spiel gegen England, als die halbe Stadt bei ihr Schlange stand, um noch schnell ungekühlte Bierdosen mit Namen wie Viking oder Gull (Gold) einzukaufen.

Dreiklang als Geheimnis des Erfolgs

Wie ein Land mit der Einwohnerzahl Bonns derart Fußballgeschichte schreiben kann, dafür haben die Isländer nicht eine, sondern viele Erklärungen. „Der Kern der Nationalmannschaft spielt seit seiner Jugend zusammen. Schon als kleine Kinder sind sie professionell trainiert worden. Die meisten sind dann ins Ausland gegangen, um bezahlte Fußballspieler zu werden“, erzählt Bjarki Gunnlaugsson von der isländischen Fußball-Agentur „Total Football“, die zehn der isländischen Nationalspieler unter Vertrag hat.

Die vielen in den Jahren vor der Finanzkrise gebauten Sporthallen rund ums Land hält der Sportjournalist Eiríkur Stefán Ásgeirsson für zentral: „Die Kinder können seitdem das ganze Jahr über trainieren, ohne dass das Wetter sie einschränkt. Außerdem haben wir viele geschulte Trainer mit Lizenzen.“ Von einem Wunder zu sprechen, lehnt Ásgeirsson strikt ab. „Jeder Erfolg ist ein Resultat harter Arbeit. Der isländische Erfolg bildet da keine Ausnahme.“

Keine Egoisten in der Mannschaft, keine Starallüren und die absolute Willensstärke eines gnadenlos unterschätzten Teams: Für Helgi Rafn ist dieser Dreiklang das Geheimnis des Erfolgs. Der 33-Jährige aus dem 2600-Seelen-Städtchen Saudarkrokur im Norden der Insel ist Kapitän einer der erfolgreichsten Basketball-Mannschaften Islands. Als sich die Basketballer 2015 zum ersten Mal für die EM qualifizierten, hätte er antreten können für sein Land, musste aber passen. Denn Geld hätte er – anders als die Fußballer derzeit – für das Turnier nicht bekommen.

Der isländische Mythos von Mut, Stärke und Durchhaltevermögen lebt

Ein handfestes Problem für sein kleines Familienunternehmen: Helgi Rafn fährt von Mai bis Ende September Touristen mit einem kleinen Boot auf die schroffe Vogelinsel Drangey. Mit den Männern in seiner Familie klettert Rafn in den steilen, bis zu 180 Meter hohen Klippen herum, sammelt Eier und erlegt Papageientaucher. Bei jedem Inselbesuch spricht er ein Gebet, auch im Gedenken an tödlich verunglückte Vorfahren.

Wer Helgi Rafn zuhört, wie er von seinem Leben erzählt, schließt sich dem Mythos vom Mut, der Stärke und dem Durchhaltevermögen eines Volks gerne an, das vom ebenfalls nicht ungefährlichen Fischfang lebt, sich mit Schnee-Lawinen, Vulkan-Ausbrüchen, monatelanger Dunkelheit und orkanartigen Winden arrangiert hat.

Zum ersten Mal seit der Finanzkrise fühlen sich die Isländer im kollektiven Jubel wieder vereint. Das erzählt jeder, mit dem man spricht. Wer auf dem Fan-Platz steht, wird allerdings nicht nur ans Sommermärchen, sondern unmittelbar auch ans Anti-Märchen erinnert. Rechts neben der Leinwand funkelt das gläserne Konzerthaus Harpa, dessen Architektur zur imposantesten Skandinaviens gehört. Das rund 160 Millionen Euro teure, für den schmalen Haushalt des Landes fast unbezahlbare Gebäude steht auch für den Größenwahn, der in die Krise führte.

Die Krise ist gebannt, aber nicht vergessen

Als sie kam, war das Monument erst halb fertig. Dass die Isländer ihre Harpa trotzdem zu Ende gebaut haben, gilt auch als Symbol dafür, es aus dem Tief geschafft zu haben. Aber ist die Krise tatsächlich gebannt? „Es geht uns deutlich besser, auch dank der vielen Touristen. Aber im Moment haben wir Angst, in die nächste Krise schlittern. Wir geben wieder zu viel aus“, erklärt Dagrún Àrnadóttir. „Zum Beispiel dieser Urlaub in Frankreich. Den werden viele von uns auf Pump gemacht haben.“

Das Public Viewing in der Hauptstadt Reykjavik erfreut sich größter Beliebtheit. dpa

Ob die Isländer am Sonntag gegen Frankreich gewinnen? Vielen im Land ist das unwichtig. Vordergründig zumindest. „Ich wünsche mir nur, dass unsere Jungs es der französischen Mannschaft nicht leicht machen“, sagt Bára Rós mit ihren Freundinnen in der Buchhandlung. Das Spiel wollen sie unbedingt unter freiem Himmel in der Innenstadt verfolgen. Sonne und 13 Grad sind vorhergesagt.

Gutes Omen in einer Kaffeetasse

Die Frauen glauben, dass noch viel mehr Zuschauer kommen werden als die von der Stadtverwaltung prognostizierten. „Und dann wartet mal ab, wenn unsere Jungs nach Hause zurückkehren. Ganz Island wird leergefegt sein, weil alle auf den Platz kommen werden, um sie zu feiern“, prophezeit Edda Magnusdóttir. „Hoffentlich ist es nicht schon am Montag soweit.“

Die neuste Schlagzeile im Land: Ein Isländer will in den getrockneten Kaffeeflecken seiner Tasse die Umrisse der Insel entdeckt haben. Wie das zwei Tage vor dem Spiel gegen Frankreich zu deuten ist, steht für die Isländer fest. Das Sommermärchen, es darf für sie gerne noch ein wenig fortgeschrieben werden. Huh!

Zur Autorin

Wer dem Artikel eine gewisse Tendenz zur Distanzlosigkeit entnimmt, liegt richtig: Die Autorin Sarah Brasack hat eine isländische Mutter und fiebert schon deshalb mit den nordischen Helden mit, weil sie laut des isländischen Familienregisters Islendingabok.is mit allen Spielern der isländischen Nationalmannschaft verwandt ist. Die gemeinsamen Vorfahren datieren in der Regel aufs 18. oder 19. Jahrhundert. Ungewöhnlich ist das allerdings nicht, da alle Isländer mehr oder weniger miteinander verwandt sind. Sarah Brasack macht derzeit auf der Insel Urlaub und hofft auf ein Halbfinale zwischen Island und Deutschland.