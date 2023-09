New York -Bunt, Instagram-tauglich und essbar: Nachdem Rainbow-Bagels in New York zum Food-Trend wurden, bietet ein Koch nun auch die traditionelle Brezel in Regenbogenfarben an.



Die handgemachten, weichen Brezeln backt Alfred Di Martini aus gefärbtem Teig und bestreut sie mit grobkörnigem Salz. „Ich bin Koch, man muss ein bisschen spielen und es Instagram-würdig machen“, sagte Di Martini im Interview. Das jahrhundertealte Gebäck bietet er etwa auch in den Variationen Schoko-Chip und Trüffel an und reicht dazu teils Feigenkonfitüre statt den in den USA üblichen Senf.

Brezeln hängen am Stand der New Yorker Bäckerei „Pretiola's Pretzels“. Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Vor der Regenbogen-Brezel kam der Rainbow-Bagel

Laut Di Martini, dessen Vorfahren aus Italien stammen, backten Mönche dort schon im 9. Jahrhundert Brezeln. Deren Name leitet sich, so eine verbreitete Erklärung, von „brachia“ oder „bracciola“ ab, was „verschlungene Arme oder Ärmchen“ bedeutet. Eine Brezel soll „aussehen, wie die verschlungenen Arme beim Gebet“, sagte Di Martini. Diese Deutung verweist zugleich auf die Herstellung des Gebäcks: Man formt aus dem gerollten Teig einen Ring, schlingt die Teig-Enden umeinander und schlägt sie zur oberen Rundung wieder zurück.



Salz- und Laugenbrezeln galten ursprünglich als Frühjahrsgebäck und sollen in Deutschland seit Mitte des 10. Jahrhunderts in Klöstern hergestellt worden sein. Mönchen dienten sie als Fastenspeise, bei kirchlichen Festen wurden sie an Bedürftige und Kinder verschenkt. Teils wird die Brezel als Ring mit einem Kreuz darin gedeutet oder als Strick, mit dem Jesus Christus gefesselt worden war.



Mit dem Rainbow-Bagel wurde Erfinder Scott Rossillo 2016 in New York bekannt, Dutzende Bäcker ahmten seine Kreation nach. Vorübergehend formten sich Warteschlangen um den ganzen Block seines Ladens, den er wegen der hohen Nachfrage sogar schließen musste. (dpa)