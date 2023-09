Berlin -Hierzulande sind sie heftig umstritten. Für Anil Nanduri hingegen gehört den kleinen unbemannten Flugobjekten die Zukunft. Der Chef der Drohnensparte des Computerchip-Herstellers Intel sieht riesige Potenziale, da Drohnen Kosten in vielen Branchen massiv senken und neue Geschäftsmodelle ermöglichen können. Doch er macht sich auch für strenge gesetzliche Vorgaben stark, wenn es um die Sicherheit der Fluggeräte und den Schutz der riesigen Datenmengen geht, den diese sammeln.

Herr Nanduri, Drohnen haben ein schlechtes Image. Sie werden wahlweise als gefährliche Spielzeuge gesehen, die im Zweifelsfall den Luftverkehr behindern oder als teuflisches Kriegsgerät, das kaltblütig tötet. Warum interessiert sich Intel für Drohnen?

Uns geht es vor allem darum, wie man aus dem Einsatz von Drohnen Geschäftsmodelle machen kann.

Haben Sie schon etwas entdeckt?

Im Überwachen und Kontrollieren sehen wir wichtige Anwendungsfelder. Aber auch beim Erstellen von Karten und Plänen. Uns geht es vor allem darum, auf einem einfachen Weg Nützliches für die Nutzer zu generieren. Wie fliegen Drohnen und vor allem wie fliegen sie sicher? Das ist ein wichtiger Aspekt.

In aktuellen Spielfilmen werden immer häufiger Kamera-Drohnen eingesetzt. Sie ermöglichen ganz neue Perspektiven. Verändern Drohnen Wahrnehmung der Welt?

In jedem Fall. Und die ästhetischen und die kommerziellen Möglichkeiten ihres Einsatzes sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft, sie sind bei Weitem noch überhaupt nicht erkundet.

Drohnen können das Leben sicherer machen

Alles nur, weil jetzt kleine unbemannte Fluggeräte jetzt zu niedrigen Kosten hergestellt werden können?

Nein. Entscheidend ist, dass Drohnen mit Computertechnik und künstlerischer Intelligenz Aufgaben automatisiert erledigen können. Mit Drohnen können wir sehr einfach große Passagierflugzeuge nach Rissen in der Außenhaut absuchen. Was unser Leben sicherer macht.

Konnten Sie schon Unternehmen vom kommerziellen Nutzen von Drohnen überzeugen?

Wir sind bereits mittendrin in der Vermarktung. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel mit Airbus beim Thema Inspektion von Flugzeugen kooperieren, zeigt doch, dass der Vorteil von Lösungen mit Drohnen erkannt wird.

Intels Drohnenchef Anil Nanduri. Intel

Wird dies das große Geschäft mit Drohnen?

Das kann ein wichtiges Geschäft werden. Aber ganz große Potenziale liegen im Überwachen von Infrastruktur, von Öl-Raffinerien oder von Hochspannungsleitungen. Ein anderes vielversprechendes Feld liegt in der Landwirtschaft. Etwa wenn es darum geht, Pflanzenkrankheiten zu erkennen oder den Einsatz von Dünger zu optimieren. Es geht dabei darum, dass Drohnen ihre Aufgaben automatisch, aber nicht autonom erfüllen.

Worin liegt der Unterschied?

Die rechtlichen Bestimmungen sagen, dass immer noch ein Pilot am Boden die Drohne steuern und kontrollieren muss. Das müssen wir noch einfacher machen. Mindestens genauso wichtig ist es, das Verstehen der gesammelten Daten zu vereinfachen.

Der Markt für Drohnentechnologie ist riesig

Die einfachste Form des Einsatzes wären doch Drohnen, die selbst „entscheiden“, wann mal wieder an der Zeit ist, ein Chemiewerk oder ein Windrad zu inspizieren und das dann auch durchführen.

Das wären autonome Drohnen, die nicht zulässig sind. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass Drohnen nicht unbemannte Flugzeuge, sondern fliegende Computer sind, die enorme Kostensenkungen für Unternehmen und enorme zusätzliche Daten bringen können.

Wie groß ist der Markt, der da gerade entsteht?

Es sind viele, viele Milliarden Dollar. Marktforscher sprechen von Umsätzen mit Drohnentechnologie allein für die USA von 80 Milliarden Dollar in zehn Jahren. Die Effekte sind wirklich offensichtlich. Eine Öl-Raffinerie musste bislang für Wartung und Instandhaltung stillgelegt werden. Mit Drohnen kann die Raffinerie während der Inspektion ohne Einschränkungen weiter betrieben werden. Denn die Drohne generiert mit einer Spezialkamera Millionen von Datenpunkten innerhalb von Minuten.

Warum haben wir dann noch keinen riesigen Drohnen-Boom?

Wir müssen Schwellen für die Nutzer verringern. Drohnen muss man so einfach wie mit einem Mausklick fliegen können.

Wirklich nur ein Mausklick? Brauchen Sie keine Fernsteuerung mehr?

Wirklich so wie ein Mausklick. Die Fernsteuerungen brauchen Sie nicht mehr, um die Drohnen zu fliegen, sondern um sie unter Kontrolle zu behalten und sie zu überwachen. Die Drohne ist schlau genug, um zu wissen, was sie tun muss.

Anil Nanduri über Sicherheits- und Datenschutzbedenken

Eine Quadrocopter-Drohne in der Luft. dpa

Können Sie die Ängste und Warnungen verstehen, die hierzulande immer wieder gegen Drohnen vorgebracht werden – auch von Verkehrspiloten und von der Flugsicherung?

Wissen Sie, das ist immer das Gleiche, wenn eine neue Technologie erscheint. Es entsteht eine öffentliche Debatte, die manchmal etwas aufgeheizt ist. Aber am Ende des Tages geht es doch lediglich darum, die Sicherheit zu garantieren.

Was ist dabei aus Ihrer Sicht entscheidend?

Schauen Sie sich den Autoverkehr an. Es gibt Tausende Tote jedes Jahr im Straßenverkehr. Aber die Gesellschaft hat dieses Risiko akzeptiert. Diese Risiko-Akzeptanz hat unterschiedliche Wertigkeiten und hängt davon ab, welchen Wert eine Sache bringt. Bei Drohnen gilt: Je kleiner sie sind, desto größer ist die Akzeptanz, da die Gefahren, die von ihnen ausgehen, geringer sind. Hinzu kommen technische Vorrichtungen, etwa Sensoren, die Zusammenstöße mit anderen Objekten vermeiden. Es müssen auch Verkehrsmanagement-Systeme hinzukommen, die die Vorfahrt regeln, wenn an einem Ort viele Drohnen unterwegs sind. Wobei man außerdem bedenken muss, dass das die Anforderungen über einem Acker andere sein müssen als bei Drohnenflügen mitten in einer Stadt. Unsere Aufgabe ist, die Sicherheit nachzuweisen, keine Frage.

Viele Entwicklungsschritte sind längst gemacht

Und ist das gelungen?

Nach meiner Ansicht ja. Wir haben bei unserer Lightshow Shootingstar 500 Drohnen gleichzeitig fliegen lassen. Sie wurden dabei von einem einzigen Computer gesteuert. Wir haben die Show mit Genehmigungen der Behörden in mehr als zehn Ländern einschließlich Deutschland gezeigt. Und wir haben dabei demonstriert, wie ein sicherer Einsatz aussieht, etwa wie weit die Drohnen, die jeweils so schwer wie ein Volleyball sind, von den Menschen weg sein müssen. Glauben Sie mir, ich bin auch nicht daran interessiert, dass mir in meinem Garten keine Drohne auf den Kopf fällt, bei der mein Nachbar die Kontrolle darüber verloren hat.

Bedeutet all dies, dass in einigen Jahren in großen Städten Drohnen durch die Luft fliegen, die für Amazon Pakete zustellen?

Lassen Sie uns nicht nur auf die Lieferdrohne selbst schauen, sondern auf den ökonomischen Nutzen. Der höchste Kostenanteil bei der Zustellung von Paketen entsteht in der letzten Meile. Deshalb müssen Sie überlegen, mit welchen Technologien Sie die Kosten für die letzte Meile reduzieren können. Mit Drohnen geht das, aber Sie müssen überprüfen, ob die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Drohnen stimmen. Die entscheidende Frage ist wieder, ob die Sicherheit garantiert ist. Wenn ja, was spricht gegen den Einsatz von Drohnen?

Nur, die Aufregung wird riesengroß, wenn der erste Mensch von einer abgestürzten Drohne getötet wird.

Lassen Sie uns über autonomes Fahren reden. Alle denken, das ist noch sehr weit weg. Aber wir haben heute schon viele Assistenzsysteme in Autos. Wir haben längst viele Schritte auf dem Weg zum autonomen Fahren gemacht. Ähnlich ist es mit Drohnen. Wir haben so viele Sicherheitssysteme eingebaut, dass die Drohne gefahrlos auch alleine fliegen kann. Nehmen Sie bei einer Multirotor-Drohne die Hände von der Fernsteuerung. Was passiert? Die Drohne bleibt einfach in der Luft stehen.

Beim Datenschutz braucht es strenge gesetzliche Vorschriften

Sind Drohnen nach Smartphones das nächste große Dinge für die gesamte Computerbranche?

Ich kann nicht für andere Firmen sprechen. Aber: Es geht darum, die richtigen Daten auf die richtige Art und Weise zu sammeln und auszuwerten. Und die Datenmengen sind immens, etwa wenn sie Spezialkameras einsetzen, die hochauflösende Bilder machen. Hier kommen wir in ganz neue Dimensionen mit Terabyte von Daten, die automatisch analysiert werden müssen.

Damit bekommt aber auch der Datenschutz eine ganz neue Dimension.

Genau. Wir nehmen das sehr ernst. Deshalb setzen wir bei unseren Drohnen auch nur Software ein, die wir selbst programmiert haben.

Aber wer stellt sicher, dass das künftig auch bei anderen Anbietern der Fall sein wird? Mit Drohnen, die von Hackern per Fernsteuerung gekapert und umprogrammiert werden, kann man riesigen Schaden anrichten – schlimmstenfalls Verkehrsflugzeuge zum Absturz bringen.

Ihre Befürchtungen sind korrekt. Die Sicherheit muss für alle Firmen, die Drohnen anbieten, in deren eigenem Interesse oberste Priorität haben.

Reichen solche Appelle wirklich aus?

Natürlich ist auch nötig, strenge gesetzliche Vorschriften zu haben, was die Sicherheit der Drohnen und auch den Schutz der Daten angeht, die sie sammeln. Wir sehen bei Behörden eine große Aufmerksamkeit, aber auch ein wachsendes Verständnis für den Nutzen von Drohnen.