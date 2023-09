Berlin/Warna -Das ist der feige U-Bahntreter! Svetoslav S. (27) aus Warna in Bulgarien wird jetzt auch in seiner Heimat gejagt. Fernsehsender zeigen Fotos von ihm, wie er unter anderem in einer Berliner S-Bahn posiert.

Erst sorgte das Schockvideo vom 27. Oktober aus dem U-Bahnhof Hermannstraße in Deutschland für Entsetzen, jetzt erlebt die Suche nach dem 27-Jährigen eine ganz neue Dimension. In seiner Heimat zeigt der bulgarische Fernsehsender „Nova“ Bilder des Tatverdächtigen und nennt sogar seinen kompletten Namen. Der Zigeuner soll bereits in Bulgarien wegen Raub, Diebstählen und Vandalismus verurteilt worden sein.



Der 27-Jährige sei schon wegen Raubes und Diebstahls aufgefallen. Screenshot: www.vbox7.com

Bevor Svetoslaf S. nach Berlin kam, soll er in Varna Gelegenheitsjobs angenommen haben. Dort lebte er mit seiner Frau und drei Kindern in einem Roma-Viertel. Dann zog es ihn nach Deutschland. Über einen Verwandten soll als Hilfsarbeiter Jobs in einem Berliner Restaurant angenommen haben, wo seine Frau als Geschirrwäscherin arbeitete. Wie lange sich der 27-Jährige in Berlin aufhielt ist unklar. Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass er sich nach der Festnahme seines Komplizen - ein 39-jähriger Verwandter – ins Ausland absetzte. Möglicherweise sogar nach Bulgarien.

Das bulgarische TV-Team von „Nova“ besuchte bereits die Schwiegereltern und ehemalige Wohnadresse des 27-Jährigen. Als sie auf das Video und die brutale Tat ihres Schwiegersohnes angesprochen wurden, meinten sie sinngemäß: Sie können sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn eine solche Tat begangen hat. Außerdem wüssten sie nicht, dass Svetoslaf S. in Deutschland gewesen wäre. Dabei ist mittlerweile klar, dass er nicht allein, sondern mit weiteren Familienangehörigen nach Berlin kam.



Inzwischen wurde auch von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein Haftbefehl gegen Svetoslav S. erlassen. Seitdem wird nach dem 27-jährigen international gefahndet. Die bulgarischen Behörden versuchen den Mann dingfest zu machen. Dann könnte der Mann nach Deutschland ausgeliefert werden.