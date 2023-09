Berlin -Köln, Düsseldorf, Bonn – auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin, die am Wochenende ihre Tore für Privatbesucher öffnet, stehen die drei Städte im Zentrum des Rheinland-Auftritts. Die ITB ist die wichtigste Messe der internationalen Tourismus-Wirtschaft und auch für die Region von großer Bedeutung.



„Hier treffen wir die Reiseveranstalter und Verkehrsträger, pflegen bestehende Kontakte und knüpfen neue“, sagt Josef Sommer, Geschäftsführer von Kölntourismus. 3200 Fachgespräche würden hier vom Beginn der Messe am Mittwoch bis Freitagabend geführt, hieß es am Stand. In Berlin geht es darum, dass das Rheinland mit seinen Metropolen, den vielen Museen und der Natur im Umland Eingang findet in die Reisekataloge. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Josef Sommer. „Wir bekommen hier eine hohe Aufmerksamkeit.“



Um Köln, Bonn und Düsseldorf also scharen sich das Bergische, der Rhein-Sieg-Kreis, dazu auch Städte aus dem Umland wie Aachen, Brühl und Mönchengladbach. Um ein wenig vom Glanz der großen Drei abzubekommen, so der erste Eindruck, doch geht es hier in Halle 8.2 nicht um Konkurrenz zwischen den einzelnen Standorten. Seit Jahren schon setzen die Städte und Standorte auf einen gemeinsamen Auftritt und streben Synergien an. „Wir sind stärker, wenn wir uns zusammentun“, sagt Sommer.



Beethoven-Jahr im Mittelpunkt

Durch den gemeinsamen Messestand soll das Rheinland als Ganzes wahrgenommen werden. Das Prinzip: Wer bereits hier ist, soll angeregt sein, auch noch im Bergischen oder auf dem Natursteig Sieg zu wandern, den Nationalpark Eifel oder eines der vielen Museen zu besuchen.



Der Messestand indes ist schlicht gestaltet und in Weiß gehalten. Es soll ein klassischer Auftritt sein, der die Region in seiner Gesamtheit als hochwertiges Reiseziel verkauft. Die einzelnen Standorte aus der Region setzen aber auch eigene Schwerpunkte. Köln etwa versucht in diesem Jahr, die Stadt als Genuss-Standort zu vermarkten – „Culinary Cologne“ heißt die Kampagne. „Der Trend im Städtetourismus geht zu authentischen Erlebnissen, echten und unverwechselbaren Alleinstellungsmerkmalen“, sagt Josef Sommer.



„Bei uns dient das Kölsch als Beispiel, das haben nur wir. Richtig temperiert in einem urigen Brauhaus, das ist Kultur, das kann man zelebrieren und genießen.“ Auch das Schokoladenmuseum bediene das Genuss-Thema, hinzu kämen Food Markets, Gourmet-Restaurants, aber auch bodenständige Lokale. Geschäftsreisende mit einer relativ kurzen Aufenthaltsdauer sollen etwa dazu bewegt werden, länger in Köln zu bleiben, „hinter die Kulissen zu schauen und ein bisschen in die Veedel zu gehen“, sagt Sommer.



Der Bonner Fokus ist indes auf kulturelle Höhepunkte gerichtet. Die Bonner Museumsmeile sticht auf der ITB hervor, und bereits jetzt wird das Beethovenjahr 2020 angepriesen. „Wir wollen schon jetzt dafür Sorgen tragen, dass das Thema bei den Reiseveranstaltern platziert wird“, sagt Udo Schäfer, Geschäftsführer der Bonner Tourismus & Congress GmbH. International sollen damit insbesondere der asiatische Markt und die USA angesprochen werden, Großbritannien und die Benelux-Staaten sind aufgrund der guten Erreichbarkeit ebenso interessant.