Der zu Internetberühmtheit gekommene fünfjährige afghanische Fan von Fußballstar Lionel Messi, Murtasa Ahmadi, ist wegen Drohungen nach Pakistan gebracht worden. Sein Cousin Wahid Ahmadi sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, es habe es nach der Welle internationaler Berichterstattung über den Jungen Drohanrufe bei der Familie gegeben. „Wir hatten Angst, dass Gangster oder die afghanische Mafia Murtasa entführen und ein hohes Lösegeld fordern“, sagte Ahmadi.

Hoffnung auf ein spanisches Visum

Die Familie lebe nun im westpakistanischen Quetta bei Verwandten und hoffe auf ein spanisches Visum. Man habe aber auch den Flüchtlingsstatus in Pakistan beantragt.

Ende Januar waren Bilder des kleinen Murtasa im Internet aufgetaucht, auf denen zu sehen war, wie er in einem aus einer blau-weiß gestreiften Plastiktüte gebastelten Messi-Trikot in einer kargen Winterlandschaft begeistert Fußball spielte. Er eroberte die Herzen von Millionen.

Im Februar schickte Lionel Messi daraufhin ein Paket mit einem Argentinien- und einem Barcelona-Trikot nach Afghanistan. Sie waren signiert mit „Con mucho cariño, Leo“ - „mit viel Liebe, Leo“. Wieder berichteten Medien weltweit. (dpa)