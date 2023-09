Berlin -Der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion, Gregor Gysi (68), will sich zum Vorsitzenden der Europäischen Linken wählen lassen. Wir sprachen vorab mit ihm.

Herr Gysi, nahezu ganz Europa unterliegt einem Rechtstrend, während von der Linken mit Ausnahme von Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien wenig zu sehen ist. Woran liegt‘s?

Ich finde, die Linke in Deutschland ist auch ganz rege und nicht zu übersehen.

Trotzdem.

Wir erleben in Deutschland, Europa und auch weltweit eine immer tiefere soziale Spaltung und eine immer größere Verunsicherung der Menschen, ob und wie sie ihre Zukunft noch vernünftig selbst gestalten können. Dies ist eine Folge der neoliberalen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, die die Reichen reicher und die Armen ärmer gemacht hat. Die Rechtspopulisten, die sich nicht scheuen, auch mit Nazis gemeinsame Sache zu machen, bieten einen scheinbar einfachen Ausweg, indem sie einerseits die Wut auf die Eliten schüren und andererseits Sündenböcke präsentieren, die an allem Schuld seien, insbesondere Flüchtlinge. Das verfängt teilweise, auch weil das demokratische Parteienspektrum deutlich zu wenig und zu unehrlich mit dem Gesicht zur Bevölkerung agiert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wenn es stimmt, was die Linken sagen, dass die sozialen Unterschiede so groß seien wie nie, dann müssten die Leute doch massenhaft zu ihnen strömen. Warum geschieht das nicht?

Weil das kein Automatismus ist, sondern erarbeitet werden muss. Und wenn man wie wir inzwischen in drei Landesregierungen sitzt, trifft die geschürte Wut gegen die Etablierten auch uns. Wir müssen deutlich machen, dass die Linke in Deutschland und Europa die einzige politische Kraft ist, die konsequent, zuverlässig und real Armut bekämpfen, Kriege stoppen, demokratische Rechte ausbauen, die Umverteilung von unten nach oben umkehren – also im Prinzip die Gesellschaft vom Kopf auf die Füße stellen will. Weil nur damit die Probleme wirklich gelöst werden können. Das ist nicht einfach, aber einfacher geht’s eben nicht.

Manche Kritiker finden, viele Linke hätten zu sehr auf kulturelle Gleichheit vor allem von Minderheiten gesetzt und zu wenig auf soziale Gleichheit. Sehen Sie das auch so?

Das eine gibt es nicht ohne das andere, wenngleich auch die einen das eine und die anderen das andere stärker betonen. Und wenn sich eine Partei für soziale Gerechtigkeit in Deutschland einsetzt, dann ist es die Linke.

Ein anderer Befund lautet, die Leute hätten einfach die links-liberale politische Korrektheit satt.

Ehrlich gesagt scheinen mir bei all dem Hass, all der Menschenverachtung, all den Lügen, die täglich über die sozialen Medien verbreitet werden, politische Korrektheit und so etwas wie Anstand nicht wirklich als Vorwurf zu taugen. Das heißt ja nicht, dass man nicht klare Worte finden kann und sollte. Aber ohne Respekt, ohne Achtung der persönlichen Integrität und Würde geht es nicht.

Was wollen Sie als künftiger Vorsitzender der Europäischen Linken persönlich unternehmen?

Wenn ich gewählt werde, möchte ich die Kräfte der Linken in Europa bündeln und auf gemeinsame Ziele lenken. Es wird sicher – wie bei den anderen europäischen Parteienfamilien auch – weiter unterschiedliche Akzente der einzelnen Parteien geben, aber im Ziel, die soziale Spaltung und Perspektivlosigkeit in Europa zu überwinden, sind wir uns einig. Darauf sollten wir uns konzentrieren.

Die Europäische Linke gilt als unbekannt und einflusslos. Wie lässt sich das denn ändern?

Das Schicksal teilt sie mit den anderen europäischen Parteien. Aber eine gewisse Erfahrung mit Parteien in schwierigen Situationen habe ich ja. Die Linke muss ein Faktor werden, gerade auch gegen die Rechten.

Und wie genau?

Die europäischen Angelegenheiten werden in Deutschland gern mit dem Fernrohr betrachtet. Die Europäische Linke muss deutlich machen, dass und wie Europa eine Chance ist, die Dinge für die Mehrheit der Menschen zum Besseren zu wenden. Und wenn die Herrschenden in Europa dies nicht erkennen und umsetzen, geht die EU kaputt. Wir müssen dafür kämpfen und sie müssen erkennen, dass die EU sich grundlegend ändern, demokratischer, sozialer, solidarischer, ökologisch nachhaltiger, transparenter und unbürokratischer werden muss. Das Subsidiaritätsprinzip von der Kommune bis Europa muss wieder strikt gewahrt werden.

Die deutsche Linke spricht über Europa vor allem kritisch, nämlich als „Elitenprojekt“. Ist das nicht gefährlich? In gewisser Weise ist Europa doch auch ein Wert an sich – nämlich als Bollwerk gegen den Nationalismus.

Die EU ist einmal als Friedensprojekt entstanden, um Kriege zwischen Mitgliedstaaten, die das ganze 20. Jahrhundert verheerend geprägt haben, zu verhindern. Das ist in der Tat ein Wert an sich. Die Globalisierung der Wirtschaft führt auch zu einem Zusammenrücken der Menschheit. Inzwischen wird die EU aber von den Regierungen unsozial und undemokratisch genutzt und soll auch zu einem militärischen Akteur auf der Weltbühne umgestaltet werden. Wenn man so will, sollten wir erfolgreich für einen Neustart der EU streiten, sonst werden sich die Bevölkerungen von ihr und der europäischen Idee immer stärker abwenden.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Rechtstrend noch aufzuhalten ist?

Da ich ein zweckoptimistischer Mensch bin, sehe ich durchaus die Chance, die Le Pens, Straches und Petrys zu stoppen. Allerdings darf es dafür weder in Deutschland noch in Europa ein „Weiter so“ in der Politik geben. Wir brauchen einen wirklichen Politikwechsel hin zu sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Diesen durchzusetzen und mehrheitsfähig zu machen, ist auch und gerade die Aufgabe der Linken.

Das könnte Sie auch interessieren: