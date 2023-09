Berlin -Die Mietpreisbremse ist bislang weitgehend wirkungslos geblieben. Jetzt startet Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) einen Vorstoß zur Verschärfung der Regelungen. Er schließt nicht aus, dass die Regierung vor der kommenden Bundestagswahl noch einmal tätig wird: Vermieter sollen verpflichtet werden, automatisch von sich aus die bisherige Miete offenzulegen – damit der Neumieter das noch besser kontrollieren kann.

Herr Minister, in Städten wie Berlin oder Köln steigen die Wohnungsmieten immer weiter – trotz des Gesetzes zur Mietpreisbremse, das 2015 in Kraft trat. Vor einigen Monaten haben Sie ein zweites Reformpaket zum Mietrecht vorgelegt. Vorschläge für eine Verschärfung der Mietpreisbremse sucht man darin vergebens. Fehlt Ihnen der Mut?

Heiko Maas: Nein. Mit der Mietpreisbremse haben wir einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Erstmals bestimmt nicht mehr allein der Vermieter die Höhe des Mietpreises, sondern es gibt eine objektive gesetzliche Grenze. Neuvermietungen dürfen höchstens zehn Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen. Das hilft vielen Mietern, sich gegen überhöhte Mietsteigerungen zu wehren. Es gibt bestimmt noch Eigentümer, die diese Regelungen ignorieren. Wir beobachten das sehr aufmerksam. Ich will nicht ausschließen, dass wir hier noch einmal nachschärfen. Und zwar so, dass die Vermieter verpflichtet werden, automatisch von sich aus die bisherige Miete offen zu legen – damit der Neumieter das noch besser kontrollieren kann.

Glauben Sie wirklich, dass Sie vor der Bundestagswahl 2017 noch ein weiteres Gesetz zum Mietrecht durchs Parlament bringen können?

Heiko Maas: Wenn wir uns dazu entscheiden, die Mietpreisbremse zu ergänzen, könnte dies in unser zweites Reformpaket integriert werden. Wir wollen Mieter mit diesem Paket noch besser vor exorbitanten Mietsteigerungen schützen. Wenn die Union dazu auch bereit ist, kann sich das Kabinett damit noch im Herbst befassen.

Bis wann wollen Sie denn entscheiden, ob Sie noch einmal bei der Mietpreisbremse Hand anlegen?

Heiko Maas: Das Thema wird bestimmt bei den Diskussionen mit den Fraktionen eine Rolle spielen. Es gibt ja auch Unterstützung aus den Ländern, etwa eine Bundesratsinitiative des Landes Berlin, für die wir sehr dankbar sind.

Mit der zweiten Mietrechtsnovelle soll unter anderem der Mietspiegel auf eine breitere Grundlage gestellt werden. Er soll die Mietentwicklung der vergangenen acht Jahre berücksichtigen, bisher sind es vier. Bei Wohnungsmodernisierungen sollen die Vermieter in Zukunft höchstens acht statt elf Prozent der Kosten auf die Jahresmiete umlegen dürfen. Lassen sich die Mieter mit solchen Maßnahmen tatsächlich entlasten?

Heiko Maas: Wir werden den davongaloppierenden Mieten jedenfalls nicht achselzuckend zuschauen. Wichtig bleibt immer, dass auch genug neue Wohnungen gebaut werden. Deshalb haben wir die Mittel für sozialen Wohnungsbau noch mal um jährlich 500 Millionen Euro aufgestockt. Es gibt aber auch einen objektiven Bedarf, den rechtlichen Schutz der Mieter zu verbessern. Mit der ersten Reform haben wir die Preisbremse eingeführt und festgelegt, dass Mieter nur dann noch den Makler bezahlen müssen, wenn sie ihn selbst beauftragt haben. Diesen mieterfreundlichen Kurs setzen wir jetzt fort. Wenn selbst Normalverdiener an den Stadtrand verdrängt werden, geht in unseren Großstädten Vielfalt und Lebensqualität verloren. Da müssen wir gegensteuern.

In Städten wie Berlin, Frankfurt und Köln steigen die Mieten besonders stark. dpa

Was haben Mieter davon, dass die Mietspiegel auf eine breitere Datengrundlage gestellt werden?

Heiko Maas: Bessere Mietspiegel erhöhen die Rechtssicherheit. Und: Wenn wir bei der Datenerhebung künftig auf acht statt vier Jahre zurückblicken, wird das einen dämpfenden Effekt auf die ortsüblichen Vergleichsmieten haben. Denn dann sind ja auch Mieten einbezogen, die vor den großen Preissprüngen der vergangenen Jahre festgelegt wurden. Das wird den Anstieg der Mieten insgesamt verlangsamen.

Wenn die Eigentümer bei Modernisierungen künftig einen geringen Anteil der Kosten an ihre Mieter weiterreichen können, mindert das den Anreiz für die Vermieter, ihre Immobilie in Schuss zu halten. Ist das tatsächlich im Sinne der Mieter?

Heiko Maas: Die Vermieter haben selbst ein Interesse daran, den Wert ihres Objektes zu erhalten. Also werden sie weiter investieren. Die Kosten sollten fair verteilt werden. Die Elf-Prozent-Regel bei der Modernisierungsumlage stammt aus den späten 1970er Jahren. Damals waren die Hypothekenzinsen um ein Vielfaches höher als heute. Da ist es nur gerecht, diesen Zinsvorteil, den die Vermieter bei der Finanzierung haben, teilweise auch an die Mieter weiterzugeben.

Der Bund gehört selbst zu den Preistreibern auf dem Wohnungsmarkt: Wenn er Grundstücke aus seinem Bestand verkauft, will er den höchstmöglichen Preis erzielen. Das führt dazu, dass Investoren dort teuer bauen und hohe Mieten verlangen, um das Geld wieder hereinzuholen. Ist das auf Dauer sinnvoll?

Heiko Maas: Nein. Wir brauchen mehr Wohnbauland zu vertretbaren Preisen. Wer den höchsten Preis zahlt, darf nicht immer das alleinige Kriterium beim Verkauf von Grundstücken durch den Bund sein. Denn: Wenn Investoren Grundstücke zu absoluten Höchstpreisen kaufen, werden sie immer auch Höchstpreise bei den Mieten verlangen. Kriterien der Stadtentwicklung sollten daher genauso eine Rolle spielen wie die Frage, wie viele Sozialwohnungen entstehen. Es ist gut, dass das Land Berlin bei der Veräußerung des Dragoner-Areals in Kreuzberg sein Veto eingelegt hat und dafür breite Unterstützung bekommen hat.

Finanzminister Schäuble will diesen Fall zum Anlass nehmen, um die Länder an dieser Stelle zu entmachten: Der Bund soll sich nur an den Flüchtlingskosten beteiligen, wenn die Länder auf ihr Veto-Recht beim Immobilienverkauf verzichten. Akzeptieren Sie das Junktim?

Heiko Maas: Nein. Diesen Kuhhandel werden wir nicht mitmachen. Die beiden Dinge haben in der Sache nichts miteinander zu tun. Und: Das Mitspracherecht der Länder bei zentralen Fragen der Stadtentwicklung ist sinnvoll. Deshalb haben die SPD-geführten Ministerien den Vorstoß des Finanzministers in der Ressortabstimmung gestoppt.