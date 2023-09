Berlin -Wer zum GdW will, muss über eine Baustelle gehen. Der Branchenverband ist gerade innerhalb Berlins umgezogen. Die Mitarbeiter richten sich in ihren neuen Büros am Rande des Botschaftsviertels ein, während Handwerker noch mit Renovierungsarbeiten beschäftigt sind. Eigentlich ein gutes Ambiente, um über das Thema Bauen und Wohnen zu sprechen, meint GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Herr Gedaschko, eine Bekannte von mir will demnächst aus beruflichen Gründen nach Berlin ziehen. Sie hat aber große Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. So wie ihr geht es etlichen Menschen in deutschen Groß- und Mittelstädten – sei es in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Regensburg oder Münster. Können Sie einen Tipp geben?



Die Frage wird mir häufiger gestellt. Aber leider weiß ich auch nicht, wo in den beliebten Städten gerade Wohnungen frei sind. Vielerorts ist der Markt regelrecht leergefegt. Das Einzige, was man Interessenten in den Ballungsräumen immer nur raten kann: Sucht nicht allein in den beliebten Vierteln, in denen alle wohnen wollen. Schaut in den Städten auch entlang der Nahverkehrs-Achsen. Zudem gibt es außerhalb der Metropolen gut angeschlossene Klein- und Mittelstädte mit hoher Lebensqualität, in denen die Lage auf den Wohnungsmärkten nicht ganz so angespannt ist.



Sie empfehlen also Oranienburg statt Berlin oder Hanau statt Frankfurt am Main?



Ja, warum nicht. Die Frage, vor denen Mieter stehen, lautet doch: Wie viel Wohnung bekomme ich für mein Budget? Und da ist in den Umland-Kommunen oft mehr drin. Es ist ja auch nicht so, dass ausnahmslos alle in den großen Städten leben wollen. Für junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahre sind die Metropolen und Hochschulstädte zweifelsohne sehr attraktiv, das zeigen auch unsere Erhebungen. Vier von fünf Bundesbürgern würden aber am liebsten auf dem Land oder in Mittelstädten leben.



Was folgt daraus?



Wir haben in Deutschland zwei gegenläufige, sich einander bedingende Entwicklungen: In den Metropolen und prosperierenden Mittelstädten wird es immer voller. Es fehlt an Wohnraum, die Mieten und Kaufpreise schießen in die Höhe. Die ganze Infrastruktur ächzt und kracht unter der steigenden Belastung – etwa der Nahverkehr, das Bildungswesen, die Verwaltung oder die medizinische Versorgung. Gleichzeitig bluten viele Gegenden des Landes aus, die Bevölkerung schrumpft und altert dort mit einer rasenden Geschwindigkeit. In unserem Verband gibt es Wohnungsunternehmen, die teilweise mehr als 20 Prozent Leerstand haben. Besserung ist nicht in Sicht. Ziel der Politik sollte es sein, die ländlichen Räume so zu stabilisieren, dass der Druck auf die großen Städte nachlässt.

Wie soll das gehen? Man kann den Leuten schließlich nicht befehlen, ihrem nordhessischen Dorf oder ihrer Kleinstadt im Sauerland treu zu bleiben.



Die Landkreise müssen mit Hilfe der Bundesländer ihre Kerne stärken, also Abschied nehmen von der Dezentralität. Stattdessen müssen sie die jeweiligen Hauptorte systematisch ertüchtigen und dort etwa die Schulen und Verwaltungen konzentrieren. Das belebt diese Orte, wovon dann beispielsweise auch der Einzelhandel profitiert. Die künftige Bundesregierung wiederum steht in der Pflicht, das Thema endlich in größeren Zusammenhängen zu denken und dem Ausbluten des flachen Landes mit zusätzlichen Investitionen zu begegnen. In Deutschland fehlen rund eine Million Wohnungen, gebaut wurden im vergangenen Jahr nicht einmal 280.000. Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Der Wohnungsmangel in den Städten wird sich auch in der kommenden Legislaturperiode nicht beheben lassen. Es fehlt an Grundstücken, Planern, Baukapazitäten. Also müssen wir an die Hauptursache des Wohnungsmangels ran, und das ist die Landflucht.



Wo genau sollte auf dem Land investiert werden, damit die Leute dort bleiben?



Ein zentrales Thema ist das Internet: Lediglich ein Drittel der Bevölkerung in den ländlichen Räumen hat Zugang zu schnellen Internetverbindungen und damit zu Kommunikation, Unterhaltung, Online-Shopping. Das ist tödlich für Dörfer und Kleinstädte und betrifft nicht nur die Menschen, die dort leben. Sondern auch die Unternehmen, die expandieren und Arbeitsplätze schaffen wollen. Hinzu kommt, dass die digitalen Anwendungen des Staates, die in diesen Gegenden verfügbar sind, oft grottenschlecht sind. Einfachste Verwaltungsvorgänge lassen sich nicht online erledigen. Und die medizinische Versorgung könnte viel besser sein, wenn die Möglichkeiten digitaler Technologien im Gesundheitswesen stärker genutzt würden. Auch die Verkehrsanbindung ist wichtig: Die ländlichen Regionen brauchen nicht weniger Verbindungen in die Städte, sondern mehr.



Sie sagen, dass die künftige Bundesregierung das Thema endlich in größeren Zusammenhängen denken müsse. Ist das bisher nicht geschehen?



Leider ist das so. Bisher gab es in der Bundesregierung niemanden, der das Thema ernsthaft verfolgt hätte. Das Bauministerium ist in seiner gegenwärtigen Form ein Rest-Bauministerium. Eine kleine, tapfere Truppe, die aus Proporzgründen dem Umweltressort zugeschlagen wurde. Das Verkehrsministerium wiederum ist für die Raumordnung und die digitale Infrastruktur zuständig, ohne dass da große Dinge geschehen wären. Das Thema Energie mit all seinen Facetten ist im Wirtschaftsministerium angesiedelt, die ländliche Entwicklung im Agrarressort, um den demographischen Wandel kümmern sich alle ein bisschen. Wir brauchen ein neues Superministerium. Das Oberthema heißt: Leben in Deutschland. Es geht darum, der Spaltung des Landes entgegenzuwirken.



Der Wohnungsmangel in den Städten ist ein Problem, das sich längst tief in die Mitte der Gesellschaft vorgefressen hat. Wer gerade nicht selbst eine Wohnung sucht, kennt zumindest jemanden, der ohne Erfolg auf dem Markt unterwegs ist. Waren Sie eigentlich verwundert, dass dies im vergangenen Bundestagswahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat?



Die Politiker haben kein Interesse, dieses Thema groß zu spielen. Und wenn die Medien nicht danach fragen, kommen sie damit auch durch.



Warum sollte die Politik kein Interesse an einer großen Debatte über die Bau- und Wohnungspolitik haben?



Jeder seriöse Bundespolitiker müsste einräumen, dass sein Spielraum in diesem Feld sehr begrenzt ist. Der Bund ist nur ein Akteur von vielen, er kann das Problem allein nicht lösen. Er kann das Mietrecht ändern und den Wohnungsbau finanziell fördern. Zugleich verteidigen die Länder ihre Bauordnungen, die immer komplizierter werden. In den Rathäusern der Kommunen fehlt es Fachleuten, die Bauanträge bearbeiten. Geld ist zurzeit genug da. Aber wer investieren will, findet erst einmal kein Unternehmen, das den Bau auch ausführt. Wer sich als Bundespolitiker beim Thema Wohnen und Bauen weit aus dem Fenster lehnt, kann eigentlich nur verlieren.



Die Vorstellungen der Parteien in diesem Feld sind gleichwohl sehr unterschiedlich. Das hat sich auch in den Sondierungsgesprächen für eine mögliche Jamaika-Koalition niedergeschlagen. Nehmen wir die Mietpreisbremse: Die Grünen wollen eine deutliche Verschärfung, die FDP will das Instrument ganz abschaffen. Ihre eigene Partei, die CDU, hat sich nicht festgelegt. Was sagen Sie als Verbandschef?



Wir halten die Mietpreisbremse für ein Placebo, das am Ende nur die Frustration der Leute vergrößert. Wir hätten kein Problem mit einer gesetzlichen Vorschrift, die die Vermieter verpflichtet, beim Vertragsabschluss auch die Vormiete anzugeben. Das wird dann hier und dort womöglich auch den Mietanstieg verlangsamen. Steigen werden die Mieten in den gefragten Städten aber weiterhin. Einfach deshalb, weil das Angebot knapp und die Nachfrage groß ist.



In der vergangenen Legislaturperiode ist das Vorhaben gescheitert, mit einer steuerlichen Sonderabschreibung den Wohnungsbau weiter anzukurbeln. Sollte die künftige Koalition hier einen neuen Anlauf unternehmen?



Das würden wir begrüßen. Noch besser als eine so genannte Sonder-AfA wäre es allerdings, die Abschreibungsmöglichkeiten für Wohngebäude generell zu verändern. Bislang können Bauherren zwei Prozent der Investitionssumme pro Jahr steuerlich geltend machen. Wir schlagen vor, dies auf drei Prozent zu erhöhen. Ein Gebäude hält heutzutage durchschnittlich nicht mehr 50 Jahre, bis es grundlegend modernisiert werden muss. Sondern nur noch 36 Jahre. Das hängt mit der Technik zusammen, die verbaut wird. Sie ist heute viel aufwändiger als in der Vergangenheit.



Und davon würde der Wohnungsbau insgesamt profitieren?



Ich gehe davon aus, dass sich durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten auch mehr Geld in den Wohnungsbau lenken lässt. In den Gesprächen, die wir mit Planern und potenziellen Bauherren führen, ist immer wieder zu hören, dass sie grundsätzlich bauen wollen. Sie stellen ihre Projekte aber erst einmal zurück, weil sie auf eine Änderung des Steuerrechts spekulieren. Allein die Debatte hat zu Attentismus geführt. Deshalb der Rat an die künftigen Koalitionäre: Wenn Sie an dieser Stelle etwas machen wollen, dann tun Sie das gleich zu Beginn der Legislaturperiode. Und wenn Sie sich dagegen entscheiden, dann machen Sie das bitte auch sofort klar.



Zur Person

Axel Gedaschko (58) ist seit 2011 Präsident des GdW, dem größten Dachverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Zuvor war der Jurist und Verwaltungsexperte unter anderem Wirtschaftssenator in Hamburg. Der GdW vertritt rund 3.000 Unternehmen - darunter etliche kommunale, genossenschaftliche, kirchliche und private Wohnungsgesellschaften. In den Beständen der GdW-Mitgliedsunternehmen leben mehr als 13 Millionen Menschen.