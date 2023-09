Berlin -Herr Özdemir, fallen wir gleich mit der Tür ins Haus: Winfried Kretschmann will 2017 Schwarz-Grün im Bund. Sie auch?

Ich will, dass wir regieren und ein starkes Wahlergebnis bekommen. Es ist Zeit, dass die Grünen der nächsten Bundesregierung wieder angehören. Mit welchem Partner, das entscheiden die Wähler und die Inhalte.

Sie selbst werden dem schwarz-grünen Lager zugerechnet und können gut mit Herrn Kretschmann.

Ich lege Wert darauf, dass ich den Grünen zugerechnet werde. Ich bin nicht Teil eines schwarz-grünen oder rot-rot-grünen Lagers. Und auf Bundesebene bin ich der Anführer des grünen Lagers. Das wird stärker.

Die Koalitionsfrage bleibt bis zur Wahl offen?

Schauen Sie sich an, was in Sachsen-Anhalt passiert. Wenn mir in der Schule jemand gesagt hätte, dass CDU und SPD in einem Land mal allein keine Mehrheit mehr haben, sondern noch einen dritten Partner brauchen, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Es ist aber so. Insofern kann keiner von uns Prognosen machen, was nach der Bundestagswahl passiert. Keiner kann uns zum Beispiel sagen, ob die Linke dem Kurs von Bodo Ramelow folgt, was ich ihr empfehlen würde, oder ob sie auf den Kurs von Sahra Wagenknecht setzt. Im letzten Fall wäre klar, welche Option nicht geht. Bei der Union ist es ähnlich. Die Union wird klären müssen, ob sie sich dem Kurs von Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik anschließt, oder ob sie mehr auf die CSU baut.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit jeder Forderung nach Steuererhöhungen schwinden die Chancen für Schwarz-Grün, umgekehrt steigen die Chancen für Rot-Rot-Grün.

Ich will jetzt kein Seminar über Politikstrategie halten. Aber wenn man etwa für eine Koalition mit der Linkspartei einträte, dann würde man sie gewiss nicht bekommen, indem man ihr Programm kopiert. Dafür würde man gar keine Mehrheit gewinnen. Das heißt, eine Koalition mit der Linken könnte man nur machen, wenn die Grünen der bürgerliche Flügel einer solchen Koalition wären und der Garant dafür, dass der Mittelstand sich keine Sorgen machen müsste und Deutschland außenpolitisch verlässlich bliebe. Wir sind auch keine Hasardeure, drehen die Wasserhähne auf und machen Schulden. Insofern wundere ich mich manchmal über einige im linken Flügel meiner Partei, die den Eindruck erwecken, wir müssten uns programmatisch der Linkspartei anpassen. Ich bin mir da mit den Pragmatikern in der Linkspartei übrigens völlig einig. Die wissen, dass eine Koalition mit denen ja nicht an mir scheitert, sondern an deren mangelnder Bereitschaft, im 21.Jahrhundert anzukommen.

Jürgen Trittin hat gesagt, eine Koalition mit Frau Merkel könne er sich vorstellen. Ist für Sie auch ein Kriterium, wer Spitzenkandidat der Union wird?

Ich konzentriere mich auf das, worauf ich Einfluss habe. Und da sage ich, wir sollten unser Programm nicht nach den politischen Gegnern ausrichten, sondern mit grünen Ideen und Konzepten um möglichst viele Wählerinnen und Wähler werben. Ein Programm sollte sich auch am Montag nach einem Bundesparteitag noch gut anfühlen, wenn man wieder zu Hause ist und sich mit seinen Nachbarn unterhält, die vielleicht nicht alle bei den Grünen sind. Wenn wir das schaffen, gibt es viel mehr zu holen als bei der letzten Bundestagswahl. Wir wollen wachsen. Denn da draußen gibt es viel mehr Leute, die grün ticken, als grüne Wähler. Das müssen wir ändern.

Kretschmann hat ansonsten zuletzt dadurch von sich reden gemacht, dass er geheime Vereinbarungen mit der CDU getroffen hat. Ist das der neue grüne Stil?

Ich habe die Nebenabsprachen mal durchgelesen. Das ist nichts Revolutionäres. Dass sie es mit der Haushaltskonsolidierung ernst meinen, überrascht jetzt nicht wirklich. Allerdings: Wenn die Nebenabsprachen sowieso öffentlich werden, dann hätte man sie von Anfang an öffentlich machen können. Trotzdem hebt sich die Kultur des Umgangs in den Koalitionen, an denen Grüne beteiligt sind, wohltuend von dem ab, wie die Große Koalition miteinander umgeht. 2017 muss es auch einen Stilwechsel geben. Etwas mehr bürgerliche Tugenden in der nächsten Regierung wären kein Schaden. So wie die jetzige Regierung könnte ich nicht arbeiten. Mehr Verlässlichkeit, mehr Ergebnisse, die das Land voranbringen und weniger Geschwätzigkeit müssen her.

„Wir wissen nicht, wohin sich die Türkei entwickelt“

Als die Grünen in den Bundestag einzogen, waren die ersten Fraktionssitzungen noch öffentlich. Mittlerweile macht manches, etwa in Stuttgart, schon fast einen spießigen Eindruck.

Ich habe nicht den Eindruck, dass die Wähler uns ins Zeugnis schreiben, wir seien spießig und langweilig geworden. Wir gehen ernsthaft an die Sache ran. Und das Geschäft ist einfach im Moment verdammt ernst. Wir reden darüber, ob und wie die Europäische Union morgen noch existiert und wir es schaffen, eine Million Flüchtlinge zu integrieren. In Syrien finden schreckliche Menschenrechtsverletzungen statt. Wir wissen nicht, wohin sich die Türkei entwickelt. Putins Aggressionsgehabe in der Ukraine kommt hinzu. Es ist nicht mehr völlig unvorstellbar, dass in Frankreich Marine Le Pen die Präsidentschaft gewinnt und in den USA gar Trump. Es gibt tausend Dinge, die Anlass zur Sorge geben.

Noch mal zu Kretschmann: Seine jüngsten Worte werden auch gelesen wie eine Initiativbewerbung für das Amt des Bundespräsidenten. Wenn er sagt, man solle da keinen unerfahrenen Kandidaten nehmen, dann liest sich das so, als würde er sagen: Nehmt mich!

Das Amt des Bundespräsidenten braucht jemanden, der das kann und Leute zusammenführt. Wenn man da genannt wird, ist das eine Auszeichnung. Aber wir führen jetzt keine Namensdebatten. Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin macht es Sinn, darüber zu reden. Dass Gespräche stattfinden, ist kein Geheimnis. Daran bin ich beteiligt. Und ich wünsche mir als Vorsitzender, dass wir im Ergebnis möglichst parteiübergreifend zusammen kommen.

„Ein grüner Bundespräsident würde uns immer gut stehen“

Aber könnten Sie nicht sagen: Ein grüner Bundespräsident würde den Grünen gut stehen?

Er würde uns immer gut stehen. Aber erstmal brauchen wir einen guten Bundespräsidenten. Und darüber entscheiden wir Grüne mit zirka 100 Leuten in der Bundesversammlung nicht allein. Das muss jemand sein, der oder die überzeugt – über Lager und Parteigrenzen hinweg –, eine Person, die unser Land nach außen gut repräsentiert und es nach innen eint. Mir wäre es am liebsten, wenn wir nicht im dritten Wahlgang mit 51 gegen 49 Prozent entscheiden. Das ist nicht wünschenswert. Die Bundespräsidenten-Wahl sollte auch losgelöst betrachtet werden von der Frage, was 2017 nach der Bundestagswahl passiert. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Neckar herunter.

Also kein Signal für einen Regierungswechsel?

Ich sehe das bei den genannten Namen nicht, dass das damit verbunden wäre. Im Gegenteil: Wir sollten die Bundespräsidenten-Wahl als Bundespräsidenten-Wahl ernst nehmen. Das erwarten die Leute auch von uns.

Ihre Konkurrenten um die Spitzenkandidatur, Anton Hofreiter und Robert Habeck, haben jetzt jeweils ein Buch vorgelegt. Ist von Ihnen auch noch etwas zu erwarten?

Ich habe schon Bücher geschrieben, so ist es ja nicht. Aber im Moment ist keines in Arbeit. Und um mein Türkei-Buch zu aktualisieren, worauf ich wirklich Lust hätte, muss ich mal schauen, ob es mit der Zeit klappt. Sehr gerne würde ich übrigens mal ein Kinderbuch machen – als Erzieher und Sozialpädagoge hätte ich da so manche Idee.

Habeck sagt außerdem, für einen Spitzenkandidaten wäre es gut, wenn er Regierungserfahrung hätte. Stimmen Sie dem zu?

Ich bin umstellt von Leuten mit Regierungserfahrung. Meine Co-Vorsitzende Simone Peter zum Beispiel hat sie aus dem Saarland. Und wir sind an zehn Landesregierungen beteiligt. Ich bin ja auch nicht ganz neu in dem Geschäft und bringe einiges an Erfahrung aus Stuttgart, Brüssel und jetzt Berlin mit.

Das Gespräch führte Markus Decker