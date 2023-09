Halle (Saale) -Rotkäppchen-Mumm ist die unternehmerische Erfolgsgeschichte aus Ostdeutschland. Durch neue Getränkesorten steigert die Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei aus Freyburg im Burgenlandkreis weiter den Absatz. In dieser Zeitung spricht Unternehmenschef Christof Queisser über das Erfolgsrezept. Er erläutert, wie gesellschaftlicher Wandel den Markt verändert und beschreibt den Aufbruch ins Ausland. Mit ihm sprachen unsere Redakteure Steffen Höhne und Kai Gauselmann.

Herr Queisser, Sie waren früher Warenprodukt-Manager bei einer großen Supermarktkette. Heute sitzen Sie als Chef von Rotkäppchen-Mumm auf der anderen Seite des Tisches. Sehnen Sie sich manchmal zurück?

Christof Queisser: Nein, ich bin mehr als glücklich mit dem, was ich heute tue. Wichtig ist eine hohe Identifikation mit dem Produkt und der Marke. Dennoch schätze ich die Zeit im Handel. In den ersten Jahren der Ausbildung habe ich Supermarktregale eingeräumt, die Kasse gemacht und habe einige Zeit einen Markt geleitet. Das sind alles Dinge, die mir heute nützen. Ich kenne die andere Seite, deren Bedürfnisse und Probleme.

Viele mittelständische Lebensmittel-Hersteller klagen über die Marktmacht des Handels. Sie fühlen sich von deren Einkäufern stellenweise erpresst. Wie ist das bei Rotkäppchen-Mumm?

Queisser: Da es nur einige große Ketten gibt, ist eine Marktmacht des Handels da. Wenn ich als Hersteller aber eine starke Marke und ein Produkt habe, das nachgefragt wird, dann findet dieses auch immer seinen Weg in den Handel. Es ist daher zu einfach zu sagen, der Handel hat zu viel Macht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Können Sie gut sagen, weil Rotkäppchen-Mumm Marktführer in Deutschland ist. Es kann sich keine Supermarktkette leisten, Ihren Sekt nicht im Regal zu haben.

Queisser: Auch wir sind nicht davor gefeit, dass ein Handelspartner sich von uns verabschiedet. Doch solange wir gefragte Produkte herstellen, wird das so einfach keiner tun. Es muss immer für beide Seiten ein Geschäft sein.

Wie läuft denn das Geschäft 2016? Stieg der Absatz im ersten Halbjahr?

Queisser: Wir geben nur einmal im Jahr unsere Geschäftsergebnisse bekannt. Aber so viel kann ich sagen: Es war prickelnd.

Vielleicht können Sie zumindest bei den neuen weinhaltigen Getränken, den sogenannten Fruchtseccos, konkreter werden. Im vergangenen Jahr waren die ein regelrechter Absatzrenner. Hält das Wachstum an?

Queisser: Ja, wir wachsen in diesem Segment zweistellig. Als wir vor drei Jahren begonnen haben, sind wir von jährlich vier Millionen Flaschen ausgegangen. Momentan sieht es so aus, dass wir 14 bis 15 Millionen Flaschen verkaufen werden. Wir haben in diesem Jahr auch neue Geschmacksrichtungen wie Birne herausgebracht, die gut angenommen werden. Wir reagieren damit auf veränderte Konsum-Gewohnheiten, die mit einem Gesellschaftswandel zu tun haben. Sekt wird vor allem zu klassischen Anlässen serviert. Das sind beispielsweise Geburtstage. Wir merken aber, dass informelle Anlässe wie etwa Gartenpartys zunehmen. Da werden eher Fruchtseccos getrunken.

Liegt es an der Historie der Sektkellerei, die sich nach der Wende komplett neu aufstellen musste, dass nun neue Trends schnell aufgegriffen werden? Es gab ja gar nicht die Möglichkeit, sich über Jahrzehnte in festgelegten Bahnen zu bewegen.

Queisser: Ja. Ich glaube, dass Rotkäppchen-Mumm als Unternehmen sehr pragmatisch agiert. Wir sind überhaupt nicht dogmatisch. Zudem hören wir unseren Kunden sehr genau zu.

Wie macht das Unternehmen das?

Queisser: Wir bekommen beispielsweise sehr viel Zuschriften und sind über die sozialen Medien sehr eng im Kontakt mit unseren Kunden. Auch beim Thema Fruchtsecco wurden wir von unseren Verbrauchern früh sensibilisiert.

Aber nicht nur bei Rotkäppchen-Mumm wird das Sortiment immer breiter. Einige Bier-Hersteller produzieren inzwischen Fassbrause. Ist das auch ein Weg, den Sie gehen wollen?

Queisser: Nein, das ist für uns kein Thema. Das passt nicht zu uns.

Das verwundert. Das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher in Deutschland steigt, der Absatz alkoholischer Getränke stagniert seit Jahren, das Marktwachstum findet im alkoholfreien Bereich statt. Das müsste Sie doch umtreiben?

Queisser: Ja, wir sehen das auch an den steigenden Absatzzahlen von Rotkäppchen alkoholfrei. Für mich ist das aber ein positiver Trend, der Umgang mit alkoholischen Getränken wird bewusster. Sekt, Wein und Spirituosen sind Genussmittel. Es ist ein Genuss, wenn man maßvoll trinkt. Uns ist nicht die absolute Menge wichtig, sondern der Genuss steht im Vordergrund.

Haben Sie nicht die Befürchtung, dass sich die Gesundheitspolitik nach der Tabak-Industrie nun die Getränke-Hersteller vorknöpft? Irgendwann müssen Sie dann Fettlebern auf Flaschen drucken - ähnlich wie jetzt Schockbilder auf Zigarettenschachteln.

Queisser: Das glaube ich nicht. Die Branche arbeitet sehr stark in der Prävention und Aufklärung. Das finde ich persönlich auch den richtigen Weg.

Am Ende des Jahres wird Ihr Erfolg aber daran gemessen, wie viele Flaschen abgesetzt wurden.

Queisser: Das ist ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg. Das kann gar nicht bestritten werden. Aber für Rotkäppchen-Mumm ist das Absatzplus nicht das absolute Maß. Wenn es künftig in dem ein oder anderen Jahr mal nicht mehr verkaufte Flaschen sind, können wir auch gut damit umgehen. Wichtig ist die Stärke der Marken und die Loyalität der Kunden.

„Loyalität der Kunden“ hört sich immer gut an, doch was bedeutet das konkret?

Queisser: Durch moderne Kommunikationsmittel haben die Konsumenten viel mehr Möglichkeiten, sich über ein Unternehmen und dessen Handeln zu informieren. Ich sehe es als eine unserer großen Stärken an, dass wir kein mehr oder weniger anonymer Konzern sind, der irgendwo seinen Sitz hat. Unser Unternehmen besitzt eine lange Tradition, wir laden regelmäßig unsere Kunden ein, die Standorte in Freyburg und Eltville zu besuchen. Wir sind greifbar, viele Kunden können sich mit dem Unternehmen identifizieren.

Zur Unternehmenspolitik gehört auch, zu risikoreiche Schritte zu vermeiden. Erklärtes Ziel ist allerdings die internationale Expansion. Sind Sie da 2016 vorangekommen?

Queisser: Wir sind 2015 in den tschechischen Markt eingestiegen. Wir waren damit beschäftigt, die Produkte ins Regal zu bekommen. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal dort Fernsehwerbung geschaltet. In Tschechien sind wir der kleine Neuling, der gegen den dortigen Branchenprimus konkurriert. Wir etablieren nun die Marke. Es ist ein Aufbau, der zehn Jahre braucht. Doch Tschechien hat eine lange Sekttradition. Das lohnt sich.

Ist das auch eine Strategie für andere europäische Märkte, wie etwa Großbritannien?

Queisser: Wir schauen uns die Kultur und die Gewohnheiten jedes Landes genau an. Prinzipiell ist der Weg aber überall ähnlich. (red)