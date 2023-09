Ascona -Herr Hector, Sie haben hier im Trainingslager der Nationalmannschaft in Ascona Geburtstag gehabt. Gefällt Ihnen das, wenn beim Frühstück die ganze Gruppe einen feiert?

Eigentlich fällt mein Geburtstag ja immer in die Sommerpause, das passt mir schon ganz gut. Klar habe ich am liebsten meine Familie und meine Freunde um mich. Aber wir hatten hier am Freitag einen freien Nachmittag. Da konnte ich mir die Gegend ansehen. Ist ja wirklich schön hier.

Sie waren im vergangenen Jahr der Nationalspieler mit den meisten Einsatzminuten. Hatten Sie vor der Kadernominierung dennoch die Befürchtung, womöglich doch nicht dabei zu sein?

Ich bin mit der Einstellung hergekommen, in jedem Training alles zu geben und mich darüber zu empfehlen. Mir war schon klar, dass ich mich nicht zurücklehnen kann. Denn hätte ich mir hier in Ascona eine Woche den Lenz gemacht, hätte ich mir den auch in den nächsten vier Wochen machen können. Allerdings dann nicht mehr bei der Nationalmannschaft.

Ist das dann eine Drucksituation?

Echte Zweifel hatte ich nicht. Ich habe versucht, es positiv zu sehen, ich hatte ja tatsächlich viel Spielzeit zuletzt. Ich habe einfach versucht, wenig zu grübeln.

Haben Sie sich mittlerweile daran gewöhnt, Nationalspieler zu sein?

Grundsätzlich schon, obwohl die Europameisterschaft noch einmal was anderes ist als ein normaler Lehrgang. Wir machen hier eine Turniervorbereitung, da lernt man die Leute besser kennen, auch das Team ums Team. Es ist wie bei allen Dingen im Leben: Man gewöhnt sich an alles. Sogar daran, Nationalspieler zu sein.

Ist zum Beispiel Mario Götze ein ganz normaler Kollege oder doch noch der Spieler, der Sie aus dem Sessel hat springen lassen, als er in Rio das Tor zum WM-Titel gemacht hat?

Beides. Natürlich bin ich damals seinetwegen aufgesprungen. Aber jetzt bin ich Teil dieser Mannschaft. Ich merke, wie die Begeisterung um die Mannschaft jetzt noch einmal extrem zunimmt, wo ein großes Turnier ansteht. Ich spüre sogar eine Begeisterung um mich als Person. Vielleicht, weil ich erst spät in den Profifußball gekommen bin. Ich war ja noch ziemlich lang in der Heimat, im Saarland. Bei mir zu Hause gibt es jetzt Leute, die jemanden kennen, der es bis in die Nationalmannschaft geschafft hat.

Sind Sie bei Ihren Mitschülern als der sportlichste Mensch aller Zeiten in Erinnerung geblieben? Oder wundern die sich jetzt?

Ich war immer gut dabei, was Fußball anging. Aber ich war schon auch ein ganz normaler Junge. Ich habe erst sehr spät einen Sprung im Wachstum gehabt, vorher hatte ich Schwierigkeiten, körperlich mitzuhalten. Aber klar: Ich konnte immer schon ganz gut kicken.

Hat es Sie selbst überrascht, dass es so weit gegangen ist im Fußball?

Als der erste größere Verein auf mich zukam und ich ein Probetraining gemacht habe, da ist mir bewusst geworden, dass was gehen könnte. Beim VfL Bochum war das; ich war 19 und konnte dort mithalten. Das war der Anstoß für mich. Und, ja – es hat geklappt. Ich bin mit meinem Leben bislang wirklich sehr zufrieden. Ich möchte meine Jugendzeit nicht missen, mit meinen Freunden zu Hause. Und jetzt habe ich das Leben, das ich mir als Kind erträumt habe.

Was haben Sie damit verbunden, Profi zu sein? Reich werden? Berühmt werden?

Ich wollte erst einmal sehen, wie weit ich überhaupt komme. Und es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinem Hobby sein Geld verdienen zu können. Das war schon ein Ansporn, es dann auch durchzuziehen.

Jonas Hector spielt in der Nationalmannschaft auf der linken Position in der Viererkette. Bongarts/Getty Images

Selbst als Sie dann in Köln waren, gehörten Sie nicht sofort zum Profikader.

Ich habe zwei Jahre in der Amateurmannschaft gespielt, das war auch in etwa das Zeitfenster, das ich mir gegeben hatte. Einfach um hinterher zu wissen, wo es hingehen kann. Als der Verein dann abstieg, war das für mich persönlich eine günstige Situation. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe es zu den Profis geschafft. In der Ersten Liga wäre es schwieriger gewesen.

Sie waren nie in einem Leistungszentrum. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen in der Ausbildung etwas fehlt?

Die Intensität in einem Leistungszentrum ist natürlich eine ganz andere als in einem Dorfverein wie meinem. Ich habe als Teenager Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Auch in der Freizeit, weil wir einfach nicht so oft Training hatten wie eine Jugendmannschaft, die Hochleistungssport betreibt. Für mich hat das gut gepasst. Mittlerweile merke ich keinen Unterschied mehr. Ich bin jetzt seit vier Jahren Profi. Deswegen habe ich mich an alles gewöhnt. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht in Ascona sitzen und als Nationalspieler ein Interview geben.

Wie kann es sein, dass Sie erst so spät aufgefallen sind? Sind Sie ein Fußballer für den zweiten Blick?

Für die Frage bin ich wohl der falsche Ansprechpartner. Ich selbst weiß natürlich, was ich kann. Klar, grundsätzlich gehe ich nicht auf den Platz, um Überdinger zu machen, mit denen ich dann auffalle …

.. gegen Hoffenheim haben Sie einmal einen Alleingang über den halben Platz gemacht, fünf Verteidiger ausgespielt und ein Tor erzielt …

Ja, manchmal rutscht schon einer raus. Aber generell bin ich keiner, der im Spiel Dribblings oder riskante Aktionen probiert. Ich komme eher über die Konstanz. Und ich schaue mir auch meine statistischen Werte zur Laufleistung und Passquote an, weil es einem einfach eine gute Rückmeldung gibt.

Das Solo über 50 Meter haben Sie nicht dauerhaft in Ihr Repertoire aufgenommen?

Nein, gar nicht. Das war wirklich was Besonderes. So was macht man nicht jede Woche, auch nicht in jedem Training. Das war ein besonderer Moment, und so bin ich damit auch umgegangen. Ich hatte in den Wochen danach nicht das Ziel, unbedingt noch einmal ein solches Dribbling anzusetzen. Und auch zu vollenden.

Wobei der Abschluss wackelig war.

Der Ball war zwar abgefälscht, wäre aber auch so reingegangen. Sage ich jetzt mal so.

Denken Sie manchmal über Marktwerte nach? Was sind Sie wert?

Darüber mache ich mir eigentlich keinen Kopf. Das sind ja abstrakte Zahlen, die irgendwo hergenommen werden, ohne dass man weiß, worauf sie basieren sollen.

Machen Sie sich Gedanken über Geld?

Es wäre gelogen, das Gegenteil zu behaupten. Gerade in dem Geschäft, in dem ich unterwegs bin. Wir verdienen gut, da mache ich mir natürlich Gedanken, was ich damit anstelle. Wie ich haushalte. Aber damit beschäftigt sich jeder Mensch, der Geld verdient: Kaufe ich mir eine eigene Wohnung oder wohne ich zur Miete? Kaufe ich mir etwas, das mir gefällt, aber eigentlich zu teuer ist? Will ich auf etwas sparen?

Ihr Berater hat zuletzt öffentlich gesagt, er schaue sich für Sie nach weiteren Karriere-Optionen um. Können Sie sich vorstellen, nach der EM den nächsten Schritt zu gehen?

Ich mache mir darüber keine Gedanken. Diese Woche war die Frist bis zur endgültigen Kadernominierung, ich trainiere hier jeden Tag, die EM steht kurz bevor. Da kann ich mich nicht damit beschäftigen, ob ich in der nächsten Saison vielleicht woanders spiele. Ich habe meinen Vertrag in Köln, bin glücklich. Das ist der Stand.

Das Gespräch führte Christian Löer