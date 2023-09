Nur zwei weitere Deutsche – Benedikt Höwedes und Torwart Manuel Neuer – hätten noch Elfmeter schießen können, als sich Jonas Hector als neunter Schütze im DFB-Team bereiterklärte. Der Linksverteidiger vom 1. FC Köln traf. Nachher kam Hector mit den Händen in den Taschen der Trainingshose zu den Interviews. Der 26-Jährige sah aus, als hätte das Finanzamt gerade seinen Antrag auf Lohnsteuerrückzahlung abgelehnt.

Sie wirken in sich gekehrt. Warum nur? Sie haben Deutschland gerade ins EM-Halbfinale geschossen.

Was soll ich jetzt machen? Ich muss vor den Mikrofonen stehen. Und dann würde es Ihnen ja auch nichts bringen, wenn ich hier rumspringe.

Wie viele Elfmeter haben Sie denn schon geschossen in Ihrem Leben?

In der Jugend öfter, im Seniorenbereich habe ich noch nie einen geschossen.

Ist Ihnen klar geworden, welch’ große Verantwortung Sie da auf sich genommen haben?

Man sollte die anderen Spieler nicht einfach so hinten runterfallen lassen. Es war vielleicht der entscheidende Elfmeter, aber ohne Manu Neuer wäre es dazu nicht gekommen und ohne diejenigen, die vorher getroffen haben, auch nicht.

Wie wurde an der Mittellinie festgelegt, wer auf die fünf Schützen folgt, die ja vorher festlegt worden waren ?

Wir haben uns auf dem Platz abgestimmt, wer als nächster dran ist.

Welche Gedanken hatten Sie auf dem Weg zum Elfmeterpunkt?

Ich habe schon überlegt, wohin ich schießen will. Der Weg war nicht gerade kurz. Man nimmt um einen herum nicht viel wahr. Man versucht, das auszublenden und sich auf den Schuss zu konzentrieren. Im ersten Moment dachte ich, er hat ihn, dann war er doch drin – und dann ist da nur Freude.

Haben Sie so geschossen wie geplant?

So halb. In die Ecke sollte er schon. Und dann war es vielleicht ganz gut, dass er nicht ganz in die Ecke gegangen ist. So konnte der Ball unter Buffon durchrutschen.

Und die Stimmung in der Kabine?

Es war natürlich extreme Erleichterung zu verspüren. Das war für jeden ziemlich nervenaufreibend.

Interview: Jan Christian Müller.

