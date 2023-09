Herr Karakoyun, haben Sie Urlaub in der Türkei gemacht?

Nein, mir wurde letzten Sommer schon ein Einreiseverbot in die Türkei erteilt. Weil ich mich in deutschen Medien kritisch über die türkische Politik geäußert hatte, war ich Präsident Erdogan ein Dorn im Auge. Man teilte mir am Ende meines Urlaubs mit, dass ich nicht wiederzukommen bräuchte.

Was wirft man Ihnen vor?

Man hatte offenbar meine Twitter- und Facebook-Accounts kontrolliert und war zu der Erkenntnis gelangt, da ist jemand, der mit Hizmet, sprich der Gülen-Bewegung, in Verbindung steht.

Und konkret?

Nein, konkret nichts. Ich gehöre für sie einer Organisation an, die für die innere Sicherheit der Türkei gefährlich ist.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Haben Sie das Gefühl, dass man jetzt nach dem Putsch-Versuch in der Türkei, der der Gülen-Bewegung angelastet wird, auch hier in Deutschland Jagd auf sie macht?

Natürlich. Es ist die Rede davon, dass es etwa 6000 Spitzel des türkischen Geheimdienstes in Deutschland gibt. Darüber hinaus existieren sehr viele Einrichtungen, die Pro-Erdogan sind, die die Stimmung aus der Türkei auch nach Deutschland tragen. Das führt dazu, dass man sich auch hier Morddrohungen und Beschimpfungen ausgesetzt sieht. Ich habe in der Tat eine gewisse Angst. Immerhin habe ich bereits sieben Morddrohungen erhalten.

Welche Auswirkungen haben die Anschuldigungen auf Ihre Arbeit hier?

Es gibt, wie gesagt, Morddrohungen, Boykottaufrufe aus dem Umfeld der türkischen Moscheegemeinde Ditib, von Milli Görüs und der Erdogan-nahen UETD. Gläubige Muslime sollen nicht mehr bei Firmen kaufen, deren Besitzer der Bewegung nahestehen.

Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen gegen Fetullah Gülen?

Das ist absurd. Die Gülen-Bewegung wird seit mehr als drei Jahren für alle Fehler der Regierung, für alles, was in der Türkei passiert, verantwortlich gemacht. Fetullah Gülen ist der Sündenbock. Es geht darum, unter diesem Vorwand Kritiker mundtot zu machen und das Präsidialsystem, die Diktatur, Schritt für Schritt umzusetzen. Deshalb hat Erdogan den Putschversuch auch als einen Segen Gottes bezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen, er sieht ein Verbrechen, bei dem tausende Menschen umkamen oder verletzt wurden, als einen Segen an. Da sieht man, was aus ihm geworden ist.

Waren Gülen-Leute nicht doch beteiligt?

Ich denke, nicht mehr und nicht weniger als Kemalisten, Alewiten und Linke auch. Außerdem haben viele am Putsch Beteiligte gedacht, es sei eine militärische Übung. Viele wussten nicht Bescheid. Gülen hat sich von Anfang an von dem gewaltsamen Umsturzversuch deutlich distanziert. Er steht hinter der demokratisch gewählten Regierung. Bei aller Kritik.

Wie unterscheiden sich Erdogan und Gülen?

Fethullah Gülen ist der Anführer der Hizmet-Bewegung. dpa

Wie unterscheiden sich denn Erdogan und Gülen? Sie haben ja nun jahrelang gemeinsam für die Islamisierung der Türkei gekämpft ...

Erdogan steht für einen politischen Islam, der Andersdenkende und Minderheiten unterdrückt. Außerdem will er ein Staatssystem aufbauen, das auf ihn zugeschnitten ist. Gülen dagegen steht für einen mystischen Sufi-Islam, für einen Islam, der viel Wert auf das Individuum legt, der für eine zeitgemäße Interpretation eintritt, in dem es eine klare Trennung zwischen Staat und Religion gibt. Deshalb haben die Menschen in Hizmet Erdogans Politik nicht mehr unterstützen können und ihn öffentlich dafür kritisiert.

Aber wollen nicht auch Sie über eine fromme, gebildete türkische Community Deutschland verändern? Im Sinne eines konservativen Islams?

Ich glaube nicht, dass wir für einen konservativen Islam stehen. In der islamischen Welt sind die Trennung von Staat und Religion, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie ein reformerischer Ansatz. Natürlich haben wir das Ziel, dass unser Islamverständnis in der muslimischen Community verbreitet wird. Deshalb gibt es auch viele Einrichtungen, die sich dem widmen. Darüber hinaus haben wir das Ziel, in Deutschland das friedliche Zusammenleben und die Integration von Muslimen in die Gesellschaft zu fördern und muslimische Bürger zu mehr Bildung zu motivieren.

Gülen sagt, der Koran und die Hadithen (Leben des Propheten) sind wahr und absolut und die Wissenschaft muss mit ihnen übereinstimmen. Das ist doch sehr politisch. Wie verträgt sich das mit einem aufgeklärten Gesellschaftsbild?

Das sehe ich anders. Gülens Islam ist mit moderner Wissenschaft vereinbar. Deshalb haben die meisten Schulen, die in Deutschland der Gülen-Bewegung nahestehen, einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Gülen meint mit diesem Zitat den Bezug zu metaphysischen Werten. Da, wo die Wissenschaft Gott, Engel und den Satan nicht beweisen kann, fängt gemeinhin der Glaube an. Das ist im Christentum nicht anders.

Was halten Sie vom islamischen Reformer Mouhanad Khorchide?

Ich sehe bei Mouhanad Khorchide sehr positive Ansätze, die einer zeitgemäßen Interpretation des Islam entsprechen. So ist das Prinzip eines barmherzigen Gottes mit den Prinzipien Gülens sehr vereinbar. Auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau und das Toleranzgebot, sowie Khorchides Aufruf zu mehr Bildung und Dialog.

Und was fehlt Ihnen?

Relativ wenig. Mir fehlen Ansätze zur persönlichen Vervollkommnung und zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. Wie kann sich die persönliche Frömmigkeit eines Menschen zum Beispiel durch Askese entwickeln? Da hat Gülen viel veröffentlicht. Aber das ist nicht Khorchides Gebiet in seiner Funktion als Wissenschaftler.

Was für eine Rolle spielt das Geschlecht im Islam?

In Ihren Lichthäusern wird eine strenge Trennung von Männern und Frauen gelebt.Warum das?

Die Trennung von Männern und Frauen in Wohngemeinschaften ist auch in Deutschland nichts Unübliches.

Ja, vielleicht weil die Mädels den Jungs nicht die Küche aufräumen wollen? Aber nicht aus moralisch-religiösen Gründen.

Bei uns sind es in der Tat religiöse Gründe. Im privaten Bereich gibt es diese Geschlechtertrennung. Da ist man vielleicht in diesem Punkt konservativ. Das gilt für die private Wohnsituation. In unseren Einrichtungen sieht das ganz anders aus. Etliche werden auch von Frauen geleitet. Da spielt das Geschlecht keine Rolle.

Es geht darum, Sex vor der Ehe zu verhindern.

Ja, im Islam hat der Sex vor der Ehe keinen Platz. Das ist etwas, was Menschen, die bei Hizmet aktiv sind, in der Regel nicht tun. Das hat etwas mit einer persönlichen Glaubenshaltung zu tun.

Gibt es Unterschiede zwischen der Ausrichtung der Bewegung in der Türkei und Deutschland?

Die Stärke der Gülen-Bewegung besteht darin, dass sie sehr lokal geprägt ist.

In der Türkei hat sie alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchdrungen. Wie Erdogan sagt: unterwandert. Wird das auch hier angestrebt?

Das, was in der Türkei passiert ist, ist keine Unterwanderung. Die Menschen, die Hizmet nahestehen, wollen sich für die Gesellschaft engagieren. Weil die Kemalisten Jahrzehnte verhindert haben, dass gläubige Menschen für den Staat arbeiten können, hat die Bewegung demokratisch versucht, Wege zu finden, dies trotzdem zu tun, in dem sie alternative Wege in den Staatsdienst suchten. Natürlich motivieren wir auch in Deutschland Menschen dazu, sich als Lehrer, Ingenieure, Politiker, Ärzte, Rot-Kreuz-Helfer oder Feuerwehrleute gesellschaftlich zu engagieren. Sie sollen aktiv in der Gesellschaft mitarbeiten, statt sich in eine Art Parallelgesellschaft zurückzuziehen.

Heißt das auch religiöser Einfluss?

Wir haben drei Ziele: den gesellschaftlichen Beitrag, den Dialog und die Verständigung und die Vermittlung eines zeitgemäßen Islam-Verständnisses. Insgesamt wollen wir offener auf Politik und Medien zugehen. Und natürlich wollen wir, dass viele Muslime in Deutschland unsere Ideen teilen.

Darf eine deutsche Muslima dann auch einen Christen heiraten?

Mit Verboten kann man Liebe nicht unterbinden.