Aix-en Provence -Der größte Name sitzt bei der Ukraine auf der Bank: Andrej Schewtschenko schoss früher für Dynamo Kiew, den AC Mailand und den FC Chelsea Tore. Seit Februar ist der 39-Jährige Co-Trainer von Coach Michail Fomenko. Daniel George sprach mit Schewtschenko.

Dirigent an der Seitenlinie: Andriy Shevchenko ins einer neuen Funktion als Co-Trainer. imago/HochZwei/Syndication

Herr Schewtschenko, im ersten Gruppenspiel treffen Sie gleich auf Deutschland. Es sollte der schwerste Gegner. Oder?

Schewtschenko: Es wird gegen jede Mannschaft schwer, auch gegen Polen und Nordirland. Aber ja: Deutschland ist amtierender Weltmeister, ein großartiges Team und auch im Moment eine der besten Mannschaften der Welt. Trotzdem haben wir eine Chance.

Sie waren früher ein Weltklasse-Stürmer. Welchen deutschen Angreifer finden Sie am besten?

Schewtschenko: Das ist schwierig, sich da einen herauszupicken. Die beeindruckendste Eigenschaft der deutschen Mannschaft ist, dass sie so ausgeglichen besetzt ist. Auf jeder Position haben sie mindestens zwei Top-Leute. Es ist fast egal, wer spielt. Alle können den gleichen Einfluss auf das Spiel haben.

Die Innenverteidiger Mats Hummels und Antonio Rüdiger fehlen Bundestrainer Joachim Löw verletzt. Glauben Sie, dass Deutschland defensiv anfällig sein wird?

Schewtschenko: Natürlich müssen sie auf wichtige Spieler verzichten. Aber wer auch immer nachrücken wird: Es wird ein Mann mit hoher Qualität sein.

Wie gefällt Ihnen ihr neuer Job als Assistenztrainer eigentlich?

Schewtschenko: Sehr gut. Ich freue mich auf das Turnier.

Andriy Shevchenko wurde vor allem als Topstürmer beim AC Milan bekannt. imago/Imaginechina

Was ist anders im Vergleich zu ihrem einstigen Beruf als Torjäger?

Schewtschenko: Alles. Ich muss mir konstant Gedanken über 23 Spieler machen und versuchen, auf vielen Wegen zu helfen. Ich versuche meine Erfahrungen weiterzugeben, aber am wichtigsten ist, dass die Jungs selbst an sich glauben.

Zuletzt gab es eine offene Auseinandersetzung zwischen den Nationalspielern Andrej Jarmolenko von Dynamo Kiew und Taras Stepanenko von Schachtjor Donezk. Wie ist dieser Tage die Atmosphäre im Team?

Schewtschenko: Die Stimmung ist gut. Wenn die Spieler bei der Nationalmannschaft sind, denken sie nur daran und nicht an ihre Klubs.

Bei der EM spielt aufgrund vergangener Anschläge die Angst vor dem Terror mit. Fühlen Sie sich sicher?

Schewtschenko: Wir müssen nach vorne schauen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind gut. Wir müssen den Fußball feiern. Das Turnier ist deshalb sehr wichtig.

