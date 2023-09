Teheran -Der Gas-Gigant Iran betritt wieder die internationale Bühne - und will die Exporte des Rohstoffs zu einer seiner wichtigsten Einnahmequellen machen. Auch Gaskunden in Europa könnten profitieren, falls ein größeres Angebot die Preise drückt. Ob das am Ende wirklich klappt, ist bisher aber alles andere als klar. Viele Sanktionen gegen Teheran sind aufgehoben, zugleich werden Alternativen zum Ölgeschäft gesucht. Erdgas ist eine zentrale davon.