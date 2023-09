Ein großer Pool, eine Villa unter Palmen, weiße Sandstrände – Sir Richard Branson wohnte auf seiner Privatinsel Necker Island inmitten der Britischen Jungferninseln wie im Paradies.

Doch jetzt liegt alles in Schutt. Nachdem der Monster-Hurrikan „Irma“ über die Karibik hinwegfegte und Richtung Florida weiterzog, hat er auch bei dem Virgin-Boss nur noch Zerstörung hinterlassen. Auf Instagram postete der Milliardär die Ruine seines Hauses.

Überall liegen Schuttteile, der Boden ist knietief mit Sand bedeckt, zerborstene Wände und Palmen – aus dem Paradies ist ein Katastrophengebiet geworden. „Viele der Gebäude und die Vegetation von Necker sind zerstört oder zumindest stark beschädigt worden”, schreibt Branson in seinem Post.



„Aber hier geht es nicht um Necker, sondern die zigtausenden Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und ihre Lebensgrundlage.”

Der Milliardär erklärte, umgehend nach Puerto Rico zu reisen, um von dort aus Hilfsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Er forderte auch das Vereinigte Königreich zu Hilfsmaßnahmen auf. „Die Region braucht einen Marshall-Plan”, schreibt er dazu.

Hilfe ist dringend notwendig. „Irma” hat mindestens 34 Menschen das Leben gekostet, einige Gebiete gelten als unbewohnbar. Die Bundeswehr startete laut „Spiegel Online” eine Rettungsmission in die Karibik. Ein Transportflugzeug habe sich mit Hilfsgütern an Bord auf den Weg in die Krisenregion gemacht. (mg)