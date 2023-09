Bagdad -Bei einem Bombenanschlag südlich der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag rund 100 Menschen getötet worden. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um schiitische Pilger aus dem Iran, teilte die Polizei mit. In der 100 Kilometer von Bagdad entfernten Stadt Hilla habe ein Selbstmordattentäter seinen Lastwagen an einer Raststätte in die Luft gesprengt. Dadurch seien fünf Pilgerbusse in Brand geraten. Die Pilger hätten sich auf dem Rückweg von der den Schiiten heiligen Stadt Kerbela befunden. Zu dem Anschlag bekannte sich die Islamisten-Miliz IS.



In den vergangenen Monaten hat der IS vermehrt Anschläge in den nicht von ihm kontrollierten Gebieten verübt. Damit soll die von den USA unterstützte Militäroffensive gegen den IS geschwächt werden. Ziel der Offensive ist es, die letzte den Islamisten verbliebene Hochburg Mossul im Norden des Landes zurückzuerobern.



Der Iran verurteilte den Anschlag. Die Regierung in Teheran werde weiterhin den Irak in dessen „unerbittlichen Kampf gegen den Terrorismus“ unterstützen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. (rtr)