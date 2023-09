Seelow/Wriezen/Berlin -Die Herkunft des im Oderbruch festgenommenen mutmaßlichen IS-Terroristen Hamza C. ist unklar. Ein Sprecher des Landkreises Märkisch-Oderland bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ am Freitag. Die Ausländerbehörde habe dies so in den Akten vermerkt.

Die Bundesanwaltschaft hatte mitgeteilt, dass der 28-Jährige aus Syrien stamme. Stattdessen vermutet das Amt, dass er Palästinenser sein könnte, wie der Sprecher sagte. Bisher habe es keine Interviews zur Identitätsfeststellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gegeben.



Gemeinsam mit zwei weiteren am Donnerstag in Deutschland festgenommenen Terrorverdächtigen aus Syrien soll Hamza C. einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Der 28-Jährige hat sich nach Erkenntnissen des Landkreises nicht dauerhaft im Bliesdorfer Flüchtlingsheim aufgehalten.



dpa

Er sei zwar seit dem 11. September 2015 dort gemeldet, allerdings habe er fünf Monate lang nicht seine Unterstützungsleistung in Höhe von rund 390 Euro abgeholt. Erst am 1. Juni tauchte der Mann zu diesem Zweck wieder im Oderbruch auf. Einen Tag später wurde er in Bliesdorf festgenommen.

Innenressort: Zu früh für Schlussfolgerungen wegen Terrorplänen

Das Bundesinnenministerium rät nach den Festnahmen zur Besonnenheit. Für eine grundsätzliche Bewertung der Geschehnisse sei es zu früh, und erst recht für Schlussfolgerungen, sagte ein Sprecher des Ressorts am Freitag in Berlin. Das gelte auch für die Frage, was für ein terroristisches Gefährdungspotenzial möglicherweise von einzelnen Flüchtlingen ausgehen könnte. Schon in der Vergangenheit hätten die Sicherheitsbehörden mehrfach Hinweise in diese Richtung bekommen und seien jedem sorgfältig nachgegangen. „Das war so, das ist so und das bleibt auch so.“



Eine Schätzung, wie viele Flüchtlinge in den vergangenen Monaten unregistriert ins Land gekommen seien oder wie viele bislang noch immer nicht registriert seien, könne er nicht nennen, sagte der Sprecher auf Nachfrage. Zu Einzelheiten des Falles wollten sich weder das Innen- noch das Justizressort äußern. Sie verwiesen auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts. dpa