Berlin -Um dem islamfeindlichen Kurs der rechtspopulistischen AfD entgegenzusteuern, fordert der Zentralrat der Muslime in Deutschland in erster Linie Aufklärung. „Und die Aufklärung bedeutet zum Beispiel, dass es zum ersten Mal seit Hitler-Deutschland eine Partei gibt, die erneut eine ganze Religionsgemeinschaft diskreditiert und sie existenziell bedroht“, sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek am Montag auf NDR Info.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat die rechtskonservative AfD mit der NSDAP von Adolf Hitler verglichen.

Mit der AfD gebe „es zum ersten Mal seit Hitler-Deutschland eine Partei, die erneut eine ganze Religionsgemeinschaft diskreditiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ziel der AfD sei es, eine Republik ohne freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schaffen. Dazu werde der Islam missbraucht. Mazyek bezeichnete die AfD als „nicht grundgesetzkonform“.

Am Wochenende hatten führende AfD-Politiker den Islam als unvereinbar mit einer freiheitlichen Grundordnung bezeichnet hatten. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, sagte Partei-Vize Beatrix von Storch der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland bezeichneten den Islam als „Fremdkörper“ in Deutschland. (dpa)