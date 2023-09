Kairo -Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Anhänger zu Angriffen gegen zahlreiche Staaten aufgerufen, allen voran die USA. In einer am Dienstag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Tonaufnahme rief IS-Sprecher Abdulhassan al-Muhadscher die „Soldaten“ des IS zu Angriffen im Jemen, auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel, in Libyen, in Westafrika, in den USA, Russland und Europa auf.



Der IS-Sprecher bezeichnete die USA als „bankrotten“ Staat, der von einem „widerlichen Idioten“ regiert werde, der nicht wisse, „was Syrien ist, was der Irak ist, was der Islam ist“. Al-Muhadscher verlangte von der US-Regierung, dass sie sich „für die Vergangenheit entschuldigt und sich zurückzieht“. Andernfalls drohten Konsequenzen.



Erste Botschaft des IS seit Dezember

Die USA führen die internationale Militärkoalition an, die in Syrien und im Irak den Kampf gegen den IS unterstützt. Die irakischen Truppen konnten den IS zuletzt aus weiten Teilen der irakischen Großstadt Mossul vertreiben, zudem sind die Dschihadisten in ihrer syrischen Hochburg Raka in Bedrängnis.



In den vergangenen beiden Jahren hat der IS in Syrien und im Irak schwere Niederlagen erlitten und große Gebiete verloren. Die Audiobotschaft vom Dienstag war die erste des IS-Sprechers seit Dezember. (afp)

