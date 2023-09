Kann man islamistische Amokläufe wie den von London verhindern?

Bedingt. Ich glaube, es gibt Menschen, die lassen sich nicht mehr stoppen. Zumal wenn der eigene Tod einkalkuliert ist. Trotzdem muss man sich natürlich um jeden einzelnen Menschen, der sich radikalisiert hat, sehr intensiv kümmern – zum Beispiel um junge Männer, die aus dem Krieg in Syrien zurückkehren.

Sie setzen in Ihrer Präventionsarbeit noch viel früher an: bevor eine Radikalisierung stattgefunden hat. Wie erkennen Sie Jugendliche, bei denen Präventionsarbeit nötig ist?

Gewalt und Terrorismus sind die extremsten Ausprägungen von Ideologisierungsprozessen. In unserer pädagogisch-präventiven Arbeit setzen wir bei demokratie- oder freiheitsfeindlichen Positionen und Verhaltensweisen von Jugendlichen an. Etwa wenn andere abgewertet werden, weil sie nicht so leben und denken wie man selbst oder wenn Jugendliche nur die „eigene Wahrheit“ akzeptieren. Das betrifft dann alle Jugendlichen, denn letztlich geht es hier um Demokratieförderung. Ein weiterer Punkt sind Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen, zum Beispiel in der Schule.

Was tun Sie dann?

Wir nehmen die Diskriminierungserfahrung ernst, geben den Jugendlichen Raum und zeigen, dass man sich dagegen wehren kann. Das sind ja Erfahrungen, an denen der Islamismus andocken kann. Sie werben Leute, indem sie sagen: »Als Muslime in Deutschland werdet ihr nie richtig dazugehören, die werden euch immer diskriminieren. Kommt zu uns.« Wir zeigen Jugendlichen, dass es besser Wege gibt, sich gegen Diskriminierungen und für eine pluralistische Gesellschaft zu engagieren. In der Schulklasse, der Schule oder im Kiez.

Nach Anschlägen werden zuerst immer Rufe laut nach schnellen Lösungen: mehr Sicherheit, stärkere Überwachung. Kommt die Förderung der Prävention zu kurz?

Angesichts der Bedrohung wird erst einmal völlig zu Recht über sicherheitspolitische Maßnahmen gesprochen. Der allgemeinpräventive Aspekt ist aber mindestens genauso wichtig. Zwar wird auch hier inzwischen mehr getan und investiert, aber im öffentlichen Diskurs, in den Medien, steht meist die Sicherheitspolitik im Fokus.

Was würden Sie sich in der aktuellen Debatte wünschen?

Mehr Gelassenheit. Das klingt blöd im Angesicht eines solchen Anschlags. Aber letztlich hilft das gegen Nachahmer und zum anderen schützt es vor zu starker Alarmisierung oder einem Generalverdacht gegen Islam und Muslime.

Das Gespräch führte Theresa Dräbing