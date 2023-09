Jerusalem -Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Todesstrafe für den palästinensischen Attentäter gefordert, der in einer Siedlung im besetzten Westjordanland drei Israelis erstochen hatte. „Die Todesstrafe für Terroristen - es ist Zeit, sie in schweren Fällen anzuwenden“, sagte Netanjahu am Donnerstag im Gespräch mit Angehörigen der Opfer laut einem Video auf seinem Twitter-Account . In einem solchen Fall sollte der Attentäter „hingerichtet werden“. (afp)