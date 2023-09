Istanbul -Die Einführung des Präsidialsystems solle sicherstellen, „dass Instabilität dauerhaft aus der politischen Geschichte der Türkei verschwindet“, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim, bevor seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) am Samstag den Entwurf für die umstrittene Verfassungsreform ins türkische Parlament einbrachte.

Dass nur wenige Stunden später bei zwei Anschlägen auf die Polizei in Istanbul nach einem Fußballspiel fast 40 Menschen getötet wurden, zeigt jedoch, wie weit das Land von Stabilität entfernt ist. Die Explosion habe das ganze Gebäude erzittern lassen, sagte eine Augenzeugin, die unweit des Anschlagsorts im schicken Viertel Besiktas wohnt. Zuerst habe sie an ein Erdbeben gedacht, doch sei rasch klar geworden, dass es ein Anschlag war.

Die erste Explosion richtete sich gegen einen Bus der Polizei, die das Erstligaspiel in der Vodafone Arena am Ufer des Bosporus abgesichert hatte. Keine Minute später sprengte sich ein Attentäter im angrenzenden Macka-Park in die Luft, als er von Polizisten angehalten wurde. Zu dieser Zeit war das Spiel zwischen Besiktas und Bursaspor bereits zwei Stunden vorbei, doch saßen noch einige Fans in der milden Herbstnacht im Park, um das Spiel Revue passieren zu lassen, das Besiktas mit 2:1 für sich entschieden hatte.

Bekenntnis von kurdischen Extremisten

Wie üblich bei solchen Ereignissen verhängte die Regierung eine Nachrichtensperre, doch ausländische Medien berichteten rasch, dass es einen Anschlag gegeben habe. Sirenen erfüllten die Nacht, während dutzende Krankenwagen zum Anschlagsort auf der europäischen Seite des Bosporus zwischen dem Taksim-Platz und dem Dolmabahce-Palast rasten, wo Yildirim seinen Istanbuler Amtssitz hat.

Noch ist unklar, ob es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Anschlägen und der wenige Stunden zuvor präsentierten Initiative zur Stärkung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt. Doch ist deutlich, dass Erdogan mit seinen Plänen zur Änderung der Verfassung das seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli ohnehin zutiefst gespaltene Land weiter polarisiert.

Zu den Anschlägen bekannten sich am Sonntagabend die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), die als radikale Splittergruppe der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gelten. Zwei Selbstmordattentäter der Gruppe hätten die Angriffe ausgeführt, meldete die Nachrichtenagentur Firat. Sowohl die TAK als auch die PKK haben seit der erneuten Eskalation des Kurdenkonflikts im Sommer 2015 zahlreiche Anschläge auf die Sicherheitskräfte verübt.

Steinmeier verurteilt die Angriffe

Die Regierung geht ihrerseits mit großer Härte gegen die Rebellengruppe sowie mutmaßliche Sympathisanten vor. Nicht nur wurden dutzende kurdische Zeitungen und Sender geschlossen, sondern auch die Führung der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) festgenommen.

Dieser harte Kurs gegenüber kurdischen Journalisten, Intellektuellen und Politikern sorgt in Europa für Besorgnis und Kritik. Ankara wiederum wirft Deutschland und anderen EU-Staaten vor, trotz der Einstufung der PKK als „Terrororganisation“ ihre Aktivisten gewähren zu lassen. Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus forderte die „Freunde der Türkei“ zur Solidarität auf. Zudem dürften Staaten „Terrorgruppen“ nicht länger für ihre eigenen Ziele benutzen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und andere ausländische Politiker verurteilten die Anschläge umgehend aufs Schärfste.

Die Tat habe sich sowohl gegen die Polizei als auch gegen „eine sportbegeisterte Gesellschaft“ gerichtet, die nach den Attentaten der vergangenen Monate wieder zur Normalität zurückfinden wolle, sagte Steinmeier. Von Normalität scheint die Türkei aber nun noch weiter entfernt, doch geht in Istanbul das Leben am Tag nach den Anschlägen weiter: Während im Polizeihauptquartier die getöteten Polizisten zu Grabe getragen werden, sitzen die Istanbuler in der warmen Herbstsonne in den Cafés des Macka-Parks, um den es seit der Sperrung der umliegenden Straßen für den Verkehr ungewöhnlich ruhig ist.

