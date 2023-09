Rom -Ein Zirkusdompteur ist in Süditalien von einer Gruppe Tiger attackiert und getötet worden. Wie italienische Medien am Freitag meldeten, fielen die Tiger den 61-Jährigen am Vortag während einer Probe im Zirkus Orfei in der Touristenstadt Triggiano in Apulien an und töteten ihn.

Der Dompteur Ettore Weber wurde demnach zunächst von einem der Tiere angegriffen, daraufhin seien die anderen drei Tiere ebenfalls auf den 61-Jährigen losgegangen. Laut italienischer Medien dauerte es mehrere Minuten, bis die Rettungskräfte und Zirkusmitarbeiter einschreiten konnten.



Weber galt laut den Berichten als erfahrener Dompteur. In vierzig Ländern wurde inzwischen der Einsatz wilder Tiere beiZirkusaufführungen teils oder ganz verboten. (afp)

