Toulouse -Der falsche Zlatan sorgte für eine Massenbegeisterung. Aus der Ferne sah dieser Mann auf seinem Tribünenplatz tatsächlich genau so aus wie Schwedens Superstar: der gleiche Zopf, der gleiche Bart und dann auch noch der Name auf dem Trikot - Nummer zehn, Ibrahimovic! Doch bei genauem Hinschauen wurden alle anstürmenden Autogrammjäger enttäuscht: Dieser Mann war zu rund, um Zlatan Ibrahimovic zu sein. Es handelte sich um einen fast perfekt nachahmenden Fan.



Auf ein Zaubertor von Superstar Zlatan Ibrahimovic wie bei der EM 2004 müssen die schwedischen Fans bei der diesjährigen Auflage in Toulouse verzichten.

Stattdessen jubelt Italien über die späte Rache und den Einzug ins Achtelfinale.

Der echte Zlatan Ibrahimovic hatte am späten Freitagnachmittag jedenfalls genau so viele Tore wie sein Doppelgänger geschossen: gar keins. Die Italiener setzten sich gegen Schweden dank eines späten Tores von Eder (88.) mit 1:0 durch. "Ich bin überglücklich, dass mir dieser Treffer gelungen ist", sagte Torschütze Eder nach dem Achtelfinaleinzug seines Teams.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Geburtsstunde eines Stars

Die Erinnerungen an 2004 waren schöner als das Spiel. Das Duell zwischen Schweden und Italien hatte es vor zwölf Jahren nämlich ganz ähnlich schon einmal gegeben. Auf der großen Bühne Europameisterschaft wurde damals ein Star geboren: Zlatan Ibrahimovic. In der 85. Minute des zweiten Gruppenspiels traf der damals 22-Jährige zum 1:1-Ausgleich. Italien schied in der Vorrunde aus. Das Ergebnis vom Freitagnachmittag war so etwas wie die späte Rache.



Die Art und Weise, wie der Offensivexzentriker aus Malmö bei der EM in Portugal getroffen hatte, blieb nämlich hängen: Schräg von der Seite mit dem Rücken zum Tor vollendete Ibrahimovic aus der Drehung mit der Hacke. Es war so irre, wie es sich anhört. „Das war ein fantastisches Tor“, erinnerte sich Vorlagengeber Kim Källström, der auch am Freitag in Toulouse wieder im zentralen Mittelfeld aufgeboten wurde, an das Husarenstück von 2004.

Damals bei Italien im Tor: Gianluigi Buffon. Diesmal bei Italien im Tor: Gianluigi Buffon. Böse Blicke wurden am Freitagnachmittag trotzdem nicht ausgetauscht. Als sich beide vor dem Spiel im Kabinentrakt in Toulouse begegneten, grüßten sie sich mit einem verschmitzten Lächeln. Voller Respekt. Das wirkte ehrlich, das wirkte echt. „Er wird ein großes Problem für uns werden“, hatte Buffon, drei Jahre lang Teamkamerad von Ibrahimovic bei Juventus Turin, bereits im Vorfeld befürchtet.



Auf dem Platz sollten sie sich beide dann aber lange nicht begegnen. Das Anfangs-Feuer der Schweden verpuffte genau so schnell wieder, wie es gekommen war. Die Italiener beschränkten sich auf ihre Angriffs-Zerstörungs-Taktik. Ein Langweiler entstand.



Am auffälligsten waren noch die Angriffe über die linke schwedische Seite, eingeleitet meist von Verteidiger Martin Olsson. Das freute einen berühmten Zuschauer besonders: Basketball-Superstar Dirk Nowitzki schaute sich das Spiel von der Tribüne aus an. Olsson ist der Bruder seiner schwedischen Frau Jessica.



Nach einer guten Viertelstunde zog der Profi von Norwich City den Ball aus spitzem Winkel einen Meter über das Tor. Die Fans waren sich unsicher, ob das nun Flanke oder Schuss sein sollte. Jedenfalls blieb es fast schon die gefährlichste schwedische Szene im ersten Abschnitt.



"Wir müssen uns unbedingt mehr Chancen kreieren", sagte Schwedens Nationaltrainer Erik Hamren mit Blick auf das entscheidende Abschlussspiel am Mittwoch gegen Belgien. "Defensiv standen wir bis auf die letzte Szene gut, aber offensiv muss mehr kommen."

Italiens Parolo an den Pfosten

Zlatan Ibrahimovic hatte zwei Szenen. Mit seiner puren Kraft tankte sich der 34 Jahre alte Kapitän zum Kopfball jeweils zum Kopfball hoch. Doch dabei wurde er sowohl in der 27. als auch 43. Minute so sehr gestört, dass sich das Spielgerät nicht mehr auf das Tor lenken ließ. Bis zur Pause blieb das zweite Gruppenspiel torlos.



Wenige Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als John Guidetti, diesmal an Stelle des im Auftaktspiel gegen Irland (1:1) erfolglosen Marcus Berg neben aufgeboten, das Publikum mit einer Geste aufheizte. Er spürte, dass die blau-gelben Fans nötig sein würden, um ihre Mannschaft zum Erfolg zu tragen. Die Italiener, die ihre Auftaktpartie gegen Belgien ja gewonnen hatten (2:0), kamen besser ins Spiel, erarbeiteten sich zumindest halbwegs passable Chancen. Schwedens Anhänger reagierten mit Sprechchören für ihr großes Idol: „Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic!“



Es war wie ein Gebet an ihren Fußball-Gott, er möge diese Partie doch bitte zu ihren Gunsten entscheiden. Fast wäre es nach 72 Minuten so weit gewesen. Doch Ibrahimovic brachte das Kunststück fertig, den Ball aus zwei Metern über das Tor zu bugsieren. Zum Glück für ihn: Es war Abseits. "Jetzt müssen wir das letzte Spiel gegen Belgien eben gewinnen", meinte Schwedens Kapitän Ibrahimovic nach der späten Pleite trocken. Und sein Trainer ergänzte: "Das wäre auch so gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen wäre."



Ging es aber nicht, weil Angreifer Eder mit einem tollen Solo in der 88. Minute zum Sieg traf. Es war die späte italienische Rache an Schweden - zwölf Jahre nach dem Traumtor von Zlatan Ibrahimovic. Und der Erfolg bedeutete zugleich den Achtelfinaleinzug. "Viele haben nicht daran geglaubt, dass wir die Vorrunde überhaupt überstehen", sagte Italiens Nationaltrainer Antonio Conte. "Also war das eine große Genugtuung für uns."

Das könnte Sie auch interessieren: