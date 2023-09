Washington -Bange Momente für Ivanka Trump und ihren Mann Jared Kushner: Bei einem Flug streikte einer von zwei Motoren ihres Helikopters, wie der Sender CNN am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden berichtete.



Der Hubschrauber mit Tochter und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump sei jedoch ohne Zwischenfälle zum Flughafen Ronald Reagan National in Washington zurückgekehrt. Das Paar sei danach in einen Linienflug in Richtung New York umgestiegen. Weitere Angaben zu dem Zwischenfall lagen nicht vor. (dpa)



Das könnte Sie auch interessieren: