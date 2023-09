Schon beim Ansehen der Urlaubsfotos von Lauren Bullen und Jack Morris kann man neidisch werden. Auf ihren Instagram-Accounts lassen die beiden die Welt an ihren exotischen Reisen teilhaben: Da sind die wie Models aussehenden Weltenbummler beim Frühstück zu sehen, während Giraffen ihre Hälse in die Luxus-Lodge strecken und vom Tisch naschen oder Bullen und Morris küssen sich mitten in der Wüste vor einem atemberaubenden Sonnenuntergang.

Wenn man dann aber noch erfährt, dass die Reisenden für die Fotos, die sie bei Instagram hochladen, auch noch Geld bekommen, möchte man vor Neid fast erblassen. Die beiden Reiseblogger haben auf Instagram inzwischen so viele Follower, dass bekannte Marken an sie herantreten, damit sie ihre Produkte auf den Bildern inszenieren.

Bis zu 8500 Euro pro Instagram-Post

So tragen die beiden auf den Bildern zum Beispiel bestimmte Markenklamotten – und bekommen von den Modelabels Geld dafür. Mit einem Post verdiene er bis zu 9000 Dollar, also knapp 8500 Euro, sagte Morris der Online-Ausage der britischen Cosmopolitan. Seine Partnerin Bullen habe schon bis zu 7500 Dollar, also gut 7000 Euro, für einen Beitrag erhalten. Sie würden keinen Post für unter 3000 Dollar absetzen, so der 26-Jährige.

Vom Fensterputzer zum erfolgreichen Reiseblogger?

Jack Morris hat in seinem alten Leben in Manchester als Fensterputzer gearbeitet. Eines Morgens im Jahr 2012 entschied Morris, dass sich etwas ändern muss. Er brach aus seiner „9-to-5“-Routine aus, kaufte ein One-Way-Flugticket nach Bangkok und kehrte nicht mehr in sein altes Leben zurück.

Mehr als zwei Millionen Follower

Erst reiste er nur, dann begann er die Fotos seiner Abenteuer zu teilen und seine Follower-Gemeinde wuchs kontinuierlich. Heute hat der 26-Jährige bei Instagram mehr als zwei Millionen Follower und schreibt das erfolgreiche Reise-Blog „Do you travel“. Dort beantwortet er auch Fragen seiner Leser zum Reiseblogger-Dasein.

Er bearbeite seine Fotos nicht mit Instagram-Filtern sondern mit seinen persönlichen Einstellungen in einem Bearbeitungsprogramm, damit sie alle den gleichen Look haben, erklärt er dort. Damit auf seinen verträumten Bildern keine anderen Touristen zu sehen seien, fotografiere er meist eine Stunde nach Sonnenuntergang, wenn die meisten Urlauber schon weitergezogen seien. Das lässt erahnen, dass hinter den Posts des Paares doch mehr Arbeit steckt, als nur ein schnelles Foto bei Instagram hochzuladen.

Irgendwie klingt das alles fast zu perfekt, um wahr zu sein

Erst vor einem Jahr lernte der 26-Jährige Lauren Bullen auf den Fidschi-Inseln kennen. Die 24-jährige Australierin arbeitet als Fotografin, hat 1,4 Millionen Instagram-Abonnenten und schreibt das Reise-Blog Gypsea Lust. Die beiden sprechen von Liebe auf den ersten Blick. „Es ist perfekt, ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden finden würde, mit dem ich all das teilen kann“, sagte Morris der australischen Ausgabe der Daily Mail. Irgendwie klingt das alles fast zu perfekt, um wahr zu sein.

Seither jedenfalls reisen sie zusammen um die Welt, haben jedoch Bali als ihre feste Anlaufstation und gemeinsames Zuhause auserkoren. Mindestens ein neues Land pro Monat wollen die beiden Mittzwanziger bereisen. Inzwischen haben sie schon 20 neue Länder zusammen entdeckt.

Das Glück als Potenzmittel für die berufliche Karriere

Auf ihren Fotos laufen die beiden verliebt wie Tarzan und Jane Hand in Hand durch den Dschungel, lächeln mit Hundewelpen in die Kamera, posieren vor der berühmten Kulisse von Santorini in Griechenland oder relaxen in einem Spa in Marokko.

Allerdings hat sich seit dem Beginn ihrer Beziehung auch die jeweilige Follower-Zahl der beiden stark vergrößert. Er habe rund 500.000 und Bullen 700.000 Follower dazu gewonnnen, seit sie zusammen sind, sagte Morris der Daily Mail. „Die Leute lieben es, ein Paar zu sehen und für uns funktioniert es“, so Morris. Wie praktisch, wenn das private Glück als Potenzmittel für die berufliche Karriere wirkt.

(rer)

