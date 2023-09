London -Shootingstar Jadon Sancho vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht im Aufgebot des WM-Vierten England für die ersten beiden Länderspiele in der EM-Qualifikation gegen Tschechien am 22. März in London und drei Tage später gegen Montenegro in Podgorica. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer hatte Mitte Oktober für die Three Lions debütiert und bislang drei Länderspiele absolviert.

Unterdessen kursieren auf der Insel Gerüchte, dass Sancho womöglich schon im Sommer in die Premier League zurückkehren könnte. Wie die Boulevardzeitung „The Sun“ berichtete, soll Rekordmeister Manchester United umgerechnet rund 117 Millionen Euro für Sancho bieten, der für Dortmund in der laufenden Bundesligasaison auf acht Tore und 13 Vorlagen kommt.

Der BVB hatte U17-Weltmeister Sancho im Sommer 2017 für sieben Millionen Euro von Manchester City geholt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022. (sid)

