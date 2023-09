Berlin -Vom Ausland aus betrachtet muss die Bundesrepublik als merkwürdiges Land erscheinen. Die Wirtschaft brummt seit Jahren, im Staatshaushalt gibt es riesige Überschüsse und die Zahl der Beschäftigten steigt ohne Unterlass. Über Arbeitslosigkeit als gesamtgesellschaftliches Problem redet hierzulande kaum noch jemand, vielmehr mangelt es zunehmend an Fachkräften.



Selten waren die Gestaltungsspielräume der Politik größer. Und dennoch gibt es Parteien oder zumindest Teile von Parteien, die zwar regieren könnten, es aus unterschiedlichen Gründen aber nicht wollen.

Sollte es in nächster Zeit zu einer Neuauflage der schwarz-roten Koalition kommen, wird sie aus dem Vollen schöpfen können. Das bestätigt auch der neue Jahreswirtschaftsbericht, den die geschäftsführende Bundesregierung am Mittwoch billigte und den Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) anschließend in Berlin präsentierte. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung“, sagte Zypries.



Regierung musste Wachstumsprognose nach oben korrigieren

Der Aufschwung ist so dynamisch, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose deutlich nach oben korrigieren musste: Für das laufende Jahr rechnet sie nun mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozent. Bisher war sie von einem Plus in Höhe von 1,9 Prozent ausgegangen. 2017 wuchs die Wirtschaft bereits um 2,2 Prozent. „Das heißt: Deutschland hat jetzt das achte Jahr in Folge ein ordentliches Wirtschaftswachstum“, sagte die Ministerin.



Zypries ist Sozialdemokratin. Und deshalb hob sie am Mittwoch besonders hervor, dass der Aufschwung nicht nur bei einigen wenigen, sondern bei der breiten Bevölkerung ankommt. Die realen Netto-Löhne je Arbeitnehmer seien seit 2013 im Schnitt um mehr als 1,6 Prozent gestiegen. Auch der – von der SPD durchgesetzte – Mindestlohn habe dazu beigetragen, dass die Bürger mehr Geld in der Tasche haben und mehr konsumieren können.



Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 44,3 Millionen Erwerbstätige, das war ein neuer Rekord. Die Bundesregierung rechnet damit, dass in diesem Jahr noch einmal fast 500.000 Frauen und Männer eine Beschäftigung finden. Die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr nur noch bei 5,7 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit der deutschen Einheit.



Wirtschaftsvertreter bremsen Euphorie

Zypries zählte am Mittwoch lang und breit auf, was die scheidende Koalition in der vergangenen Legislaturperiode in wirtschaftspolitischer Hinsicht getan hatte – etwa mit Blick auf die Energiemärkte, auf öffentliche Investitionen oder den Welthandel. Es schien so, als wolle sie das Publikum im Allgemeinen und die skeptische SPD-Basis im Besondern davon überzeugen, dass ihre eigene Partei stolz auf die bisherige Regierungsbeteiligung sein könne und es keinen Grund gebe, diese fortzusetzen.



Vertreter der deutschen Wirtschaft warnten allerdings erneut davor, sich von den guten Wirtschaftsdaten blenden zu lassen. „Trotz der verbesserten wirtschaftlichen Lage bewerten die hiesigen Betriebe wichtige Standortfaktoren wie etwa die Verkehrsinfrastruktur, das Fachkräfteangebot oder das Steuersystem zunehmend schlechter“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.



Bei der scheidenden Wirtschaftsministerin rennen sie damit freilich offene Türen ein, zumindest zum Teil. Zypries, die sich nach Bildung einer neuen Bundesregierung in den politischen Ruhestand verabschieden will, bezeichnete den zunehmenden Fachkräftemangel am Mittwoch als „eine der größten Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode“.