Brüssel -Dieser 22. März, an dem die belgische Hauptstadt des Doppelanschlags vor einem Jahr auf den Flughafen und auf die U-Bahn gedenkt, hat zwei Gesichter. Das offizielle Erinnern an die 32 Opfer, deren Leben von drei islamistischen Selbstmordattentätern in der Abflughalle des Airports Zaventem und später in der Metrostation Maelbeek ausgelöscht worden ist, vollzieht sich in aller Stille.

Das Königspaar legt an beiden Attentatsorten Kränze nieder und verharrt schweigend. Ebenso Premierminister Charles Michel. Die Menschen auf den Straßen der belgischen Hauptstadt bringen ihr Mitgefühl lautstark und selbstbewusst zum Ausdruck: Um 9.11, dem Zeitpunkt der Explosion in der U-Bahn-Haltestelle, starten Busse und Taxis ein Hupkonzert, Fahrgäste und Passanten applaudieren. Ein trotziges Bekenntnis der Geschlossenheit – keine Selbstverständlichkeit in Belgien.

Schweigen in Zaventem

Es ist genau 7.58 Uhr, als König Philippe und Königin Mathilde in der Empfangs-Lobby von Zaventem eine Minute lang im Gedenken innehalten. Überlebende der Tat mit ihren Familien sind gekommen sowie Angehörige der Toten und der mehr als 300 zum Teil Schwerverletzten. Ein Verwandter eines der Opfer trägt ein Lied vor, das er für seine vor einem Jahr getötete Ehefrau geschrieben hat. Streichermusik erklingt, während die Namen der 16 Terroropfer vom Flughafen verlesen werden.

Außer den erneuerten Fußbodenfliesen, die weniger abgenutzt aussehen als die alten, erinnert äußerlich wenig an das schreckliche Ereignis. Die Tragweite des Geschehens hätten selbst die Rettungskräfte erst am Abend erkannt, sagt der Flughafen-Feuerwehrmann Geert Raveel. Als „Hommage an die Opfer“ , aber auch als „Zeichen der Hoffnung“ weiht später Flughafen-Direktor Arnaud Feist auf dem Gelände eine Metall-Skulptur mit dem Titel „Flight in mind“ ein.

Der König fährt Metro

Die Metro-Station Maelbeek, die mitten im hochsensiblen Machtzentrum der EU liegt, hatten die Attentäter ganz bewusst als „weiches Anschlagsziel“ gewählt, weil sie jeden Morgen von Zehntausenden Pendlern benutzt wird. Dort wiederholen sich um 9.11 Uhr die Szenen stiller Anteilnahme. Der König und seine Frau sind mit einem Metro-Zug gekommen.

Vor einer Gedenktafel legt Philippe einen Kranz „im Namen der ganzen Nation“ nieder. Und wieder haben die unmittelbar Betroffenen Gelegenheit, ihre Trauer in selbst formulierten Gedichten und kurzen Reden vorzutragen. Auch hier verharrt der Regierungschef schweigend. Er wird sich später über Twitter an die Bevölkerung wenden – mit einer kurzen Botschaft, deren Kernsatz wohl stärker eine Hoffnung ausdrückt als eine Zustandsbeschreibung: „Wir bleiben vereint.“

Geste trifft auf breite Zustimmung

Die Geste des Königspaares, mit der Metro zu kommen, trifft bei den Menschen in der Hauptstadt auf breite Zustimmung. Aber das Gefühl einer weiterhin bestehenden terroristischen Bedrohung, dass viele U-Bahn-Benutzer auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit empfinden, werden der Monarch und seine Frau auf ihrer kurzen Fahrt im ansonsten leeren Waggon kaum nachempfinden können.

Immer noch begleiten schwer bewaffnete Soldaten Metro-Züge, und an allen neuralgischen Punkten zeigt das Militär auch an diesem Gedenktag, der nicht so frühlingshaft mild ist wie der 22. März 2016, sehr sichtbar Präsenz. Bloß auf ihre Vermummung verzichten die Männer seit einiger Zeit.