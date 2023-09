Welches kleine Mädchen träumt nicht ab und zu mal von einem kleinen Mini-Pony mit dem es Kunststücke einüben kann? Welche Eltern sind darüber nicht manchmal genervt, gerade wenn jetzt die Wunschzettel für Weihnachten wieder voller Ponys stehen?

Wie ist dieses Familien-Dilemma zu überwinden? Die Antwort lautet: Mit dem Instagram-Account von Pferdetrainer Jake Nodar, denn über den freuen sich nicht nur ponyliebende Kinder – nein, an dem haben auch Eltern Spaß.

Spektakuläres Video mit tanzendem Pony

Der Account des Amerikaners treibt gerade Menschen weltweit Lachtränen in die Augen, besonders mit dem spektakulären Video, in dem Jake im Ballett-Kostüm in seinem Schlafzimmer um sein kleines, weißes Pferdchen Tyrion herumtanzt. Mit einer Ernsthaftigkeit, die im Angesicht der Schlafzimmer-Pony-Situation mehr als beeindruckend ist.

Schon 130.000 Menschen haben das Filmchen bereits geliked. Skurriler geht's jawohl auch nicht! Oder doch? Zumindest dieses Foto macht dem Video doch deutlich Konkurrenz. In einem silbernen Anzug und Regenbogen-Stulpen springt Nodar über eine Wiese – so dass es aussieht als schwebe er über seinem weißen kleinen Freund.

Aber Nodar kann nicht nur bunt. Auch als Cowboy macht er eine gute Figur, auch wenn er und sein Pferd auf diesem Bild allein durch den Größenunterschied wirken wie David gegen Goliath.

Reiten kann Jake auf seinem Mini-Pony in der Größe eines Hundes nicht. Es kann aber zwischen seinen Beinen herlaufen oder darunter stehen, ohne die Beine seines „Herrchens“ zu berühren. Da wirken seine Muskeln doch gleich viel größer, oder?!

Wie man sieht, der Ponytrainer, der schon seit seinen frühsten Kindheitstagen Pferde liebt, kann auch ganz normal. Hier bei einer einfachen Trainingseinheit mit Tyrion.

Aber weil es im Leben des Jake Nodar natürlich nicht dauerhaft langweilig werden darf, denkt er sich dann doch immer neue Herausforderungen aus. In diesem Fall: Sich mit Kutschgeschirr auf Rollschuhen hinter seinem kleinen Schimmel herziehen lassen.

Wer darüber herzieht, statt zu lachen, der hat den Humor dieses Mannes nicht verstanden.

